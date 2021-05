Janie et Marcio de Révolution annoncent «Syntonie», leur premier spectacle.

CULTURE - Le duo de danseurs Janie et Marcio de Révolution prendront la route dès septembre avec leur première tournée, Syntonie.

Après avoir vu leur carrière paralysée par la pandémie depuis plus d'un an, Janie et Marcio, gagnants de la deuxième saison de Révolution, s’apprêtent à remonter sur scène. Ils présenteront leur premier spectacle Syntonie dès septembre 2021 et jusqu’en 2022.

Sabrina Cournoyer s'est entretenue avec eux pour en apprendre davantage.