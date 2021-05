DIVERTISSEMENT - On a toujours eu beaucoup de plaisir à écouter Les Trois Accords sur disque et en spectacle. Dès le 21 mai, on aura beaucoup de plaisir à les voir et les entendre au cinéma avec le film Live dans le plaisir. Salut Bonjour a reçu en entrevue Simon Proulx et Charles Dubreuil du groupe pour nous présenter ce beau projet.

«Live dans le plaisir»: Le nouveau film musical des Trois Accords

À voir aussi: Entrevue avec Luc Langevin

Dans le film musical Live dans le plaisir, capté dans un studio de production virtuelle à la fine pointe de la technologie, Les Trois Accords livrent une performance immersive unique devant un écran géant incurvé de 50 pieds.

Avec des décors déjantés, des images VHS documentaires et des messages vocaux aux incidences loufoques, le groupe transporte ses plus grands succès dans l’univers de son plus récent album intitulé Beaucoup de plaisir lancé à l’automne 2018. Le film est une réalisation de Louis-Philippe Eno et Les Trois Accords y interprètent 18 de leurs plus grands succès.

Nous avons reçu Simon Proulx et Charles Dubreuil du groupe pour nous en parler davantage.