Les écrans et les interfaces dans les voitures

À voir aussi: Ford F-150 PowerBoost 2021

Avant, le divertissement automobile se limitait à de simples auto-radios stéréo. Ce sont désormais des systèmes d'infodivertissement complexes gérant via un grand écran tactile une multitude de fonctions comme la température, la navigation et même l'ajustement des sièges.

Ces écrans — de plus en plus gros — servent aussi à régler les fonctions de sécurité, visionner les images des caméras arrière et prévoir les entretiens prévus sur le calendrier de maintenance. C’est le sujet dont nous parlent Mathieu Roy et Antoine Joubert.