ENTREVUE: Des nouvelles de Denise Filiatrault

ENTREVUE - Denise Filiatrault a célébré il y a quelques jours son 90e anniversaire de naissance. Comme quoi rien ne l’arrête, surtout pas l’âge, elle s’apprête à remonter sur les planches du Théâtre du Rideau Vert pour une lecture de la pièce Coronavirus de Michel Tremblay.

Des nouvelles de Denise Filiatrault

Cette année, le Théâtre du Rideau Vert ouvre exceptionnellement son événement-bénéfice au grand public. L’événement d’une durée d’une heure sera webdiffusé en direct du théâtre. Le public pourra assister à une courte lecture spectacle de 30 minutes du plus récent texte de Michel Tremblay, «Coronavarius», avec Denise Filiatrault et Gilbert Sicotte.

La lecture spectacle sera suivie d’une discussion entre l'auteur, les deux interprètes et l'animateur de la soirée, Charles Lafortune.

Il s’agit d’une rare occasion de retrouver Denise Filiatrault la comédienne, qui donnera vie à une nonagénaire vulnérable et désemparée d'être séparée pour la première fois après 70 ans de mariage de son mari atteint du coronavirus, incarné par Gilbert Sicotte.

On parle avec Denise Filiatrault de ce projet, on prend de ses nouvelles et on fait un retour dans le passé à travers son album photo.