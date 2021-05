NUTRITION: Les bienfaits du cacao

NUTRITION - Qui n’aime pas le chocolat? En plus, d’être bon pour notre palais, il l’est aussi pour notre moral et notre santé. Isabelle Huot, docteure en nutrition, nous parle des bienfaits du cacao!

Les bienfaits du cacao

Les fèves de cacao (issues du cacaoyer) sont cultivées dans plusieurs régions du globe, mais elles sont originaires d’Amérique du sud (probablement d’Amazonie). Les Mayas, puis les Aztèques sont les précurseurs de l’utilisation du cacao (alors sous forme de breuvages), souvent pour des raisons de santé. Le chocolat à croquer a pris son essor au 19e siècle.

On apprécie cette gourmandise depuis longtemps, mais tous les chocolats ne se valent pas.

L’ABC du cacao et du chocolat

Tout ce qui est «chocolat» ne signifie pas nécéssairement «cacao pur»

Les fèves de cacao sont d’abord concassées, puis torréfiées. Une fois broyées, on obtient une pâte de cacao, de laquelle on peut extraire du beurre de cacao et de la poudre de cacao dégraissée. Du cacao pur ne contient pas de sucre. Son contenu en fer et en fibres est significatif. Par contre, son amertume en fait un produit qu’on utilise rarement seul. Le cacao est présent en différentes quantités selon le type de chocolat qu’on achète.

• Le chocolat noir

Contient de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Le chocolat riche en cacao a la cote. Les pourcentages de cacao sont de plus en plus élevés. Si le chocolat à 70% de cacao figurait en tête de liste des plus populaires il y a quelques années, ceux qui affichent 85%, voire 95% de cacao gagnent en popularité.

• Le chocolat au lait

Contient du sucre, des substances laitières, du beurre de cacao et de la pâte de cacao.

• Le chocolat blanc

Contient du sucre, du beurre de cacao, des substances laitières. Il est dépourvu de poudre de cacao

Les bienfaits du cacao (donc du chocolat riche en cacao)

Le cacao a des bienfaits sur la santé

C'est lui qui confère au chocolat toutes ses propriétés. C’est son contenu en flavonoïdes (aux propriétés antioxydantes) qui expliquerait ses bénéfices.

La présence de flavonoïdes dans l’alimentation a un impact positif sur la pression sanguine, sur l’activité inflammatoire et sur la fluidité du sang (diminution de l’agrégation plaquettaire). C’est son contenu en épicatéchines qui expliquerait ses bienfaits vasculaires.

Les flavonoïdes sont reconnus pour exercer un impact positif sur la santé, en particulier en termes de prévention des maladies cardiovasculaires. D’ailleurs, plusieurs études épidémiologiques ont rapporté que la consommation régulière de chocolat riche en polyphénols (70 % et plus) est associée à une réduction du risque de développer une maladie coronarienne et un accident vasculaire cérébral. Le cacao pourrait aussi améliorer la résistance à l’insuline et favoriser le contrôle de la glycémie.

Le chocolat noir serait aussi un allié pour les fonctions cognitives et la santé cérébrales. Il réduirait la neuroinflammation et neurodégradation. En augmentant la circulation sanguine vers la matière grise, le cacao pourrait jouer un rôle sur la mémoire. Ce sont des résultats préliminaires, mais c’est encourageant!

Il ne faut pas oublier que le chocolat contient de la caféine (24 mg par portion de 30 g pour un chocolat noir). À ne pas négliger chez les enfants et les femmes enceintes. Également, le chocolat apporte du sucre et a une haute densité énergétique, la modération reste de mise.

C’est bon pour le moral

Croquer dans un bon morceau de chocolat, ça fait du bien au moral!

D’ailleurs, le chocolat est l’aliment pour lequel les femmes craquent le plus! Et ce, surtout avant les règles. Il semble avoir une diminution après la ménopause. Les envies soudaines pour le chocolat seraient particulièrement importantes pendant les périodes de stress.

Dans une grande cohorte américaine regroupant plus de 13 000 adultes, la consommation de chocolat noir a été associée à une réduction du risque de dépression. On explique ces propriétés de plusieurs façons...

D’abord le chocolat est si bon au goût que le plaisir qu’il apporte à la dégustation nous rend déjà heureux. Une étude de 2007 observe que «l'ingestion d'un chocolat appétissant améliore l'humeur de manière significative, plus qu'un chocolat non appétissant».

Malgré la présence de composantes psychoactives dans le chocolat (théobromine, caféine, tyramine, phényléthylamine), il semblerait que les effets soient davantage expliqués par la palatabilité du chocolat.

Des produits qui contiennent du chocolat qu’on aime

Si on veut bénéficier des bons côtés du chocolat, quels sont les produits les plus intéressants sur le marché?

Pour tirer profit des bienfaits du cacao pour la santé, il est préférable d’opter pour le chocolat noir et la poudre de cacao qui sont les deux produits qui contiennent le plus de flavonoïdes et qui sont le moins transformés.

Parmi les produits qui contiennent du cacao ou du chocolat noir, on retrouve produits Kashi.

Notamment les nouvelles barres de céréales moelleuses Kashi Cacao 7 grains. Ces barres moelleuses contiennent un mélange de farine de céréales entières, de la poudre de cacao et du chocolat non sucré. Chaque barre de 35 g apporte 3 g de fibres et 12 g de céréales entières. Elle est sans arômes ni colorants artificiels et faits d'ingrédients peu transformés.

