Poules urbaines : aménager un poulailler dans sa cour

Elles ne sont ni sur Instagram ni à la télé et pourtant, leur popularité monte en flèche. Les poules fréquentent désormais la cour arrière des banlieues. Pour qu’elles soient confortables, le propriétaire doit lui construire un poulailler adapté.

Avant d'accueillir des poules dans votre cour extérieure, il faut vérifier si votre municipalité vous le permet puisque la réglementation diffère d'un endroit à l'autre. Quoi qu'il en soit, l'agriculteur urbain qui choisit d'adopter des poules doit veiller à son bien-être. Il y a plusieurs choses à considérer afin de bien aménager un poulailler urbain.

AMÉNAGER UN POULAILLER URBAIN

Respecter la réglementation en vigueur

Comme chaque municipalité possède son propre registre de loi, en ce qui concerne la garde de poules en milieu urbain, il vaut mieux s'informer avant de construire le poulailler. Par exemple, certaines municipalités demandent une grandeur de terrain spécifique ou une distance par rapport aux lignes de propriété.

Penser à se faciliter la vie

En plus de devoir vous soumettre aux règlements en vigueur, vous devrez considérer d'autres éléments. Votre poulailler doit être facile d'accès afin que votre famille et vous puissiez faire le nettoyage et l'inspection. Rappelez-vous qu'une poule pond en moyenne de 1 à 2 œufs par jour, alors vous devrez vous y rendre quotidiennement.

Choisir l'endroit avec soin

Votre nouveau poulailler doit être disposé à un endroit où il y a du soleil le matin et de l'ombre l'après-midi. En plus de fournir aux poules une surface sèche avec un toit, le terrain sur lequel repose le poulailler doit être bien drainé. Finalement, le poulailler doit fournir une protection contre les grands vents.

Veiller à la propreté du poulailler

Avant d'acheter des poules, assurez-vous que celles-ci proviennent d'un couvoir commercial certifié. Cela minimise les risques de transmissions de maladies contagieuses. Par la suite, il est de votre obligation de vous assurer que votre poulailler est toujours propre. Si elles sont malades, vos poules devront recevoir les soins adéquats.

Ajouter des équipements de base

En plus du poulailler, l'agriculteur urbain doit prévoir un enclos intérieur et extérieur assez grand, un perchoir et un nid. Chaque espace doit être adapté pour recevoir une mangeoire et un abreuvoir afin que l'animal reçoive la nourriture appropriée.

Pour d'informations, vous pouvez visiter la page du Gouvernement du Québec.