3 modèles de piscines pour créer une oasis à domicile

Creusées, semi-creusées ou hors terre, les piscines provoquent un engouement sans précédent depuis l’an dernier. Quels sont les modèles les plus populaires cet été? On fait le tour de la question!

Les pisciniers sont submergés de commandes. «La COVID-19 a accéléré le développement de l’industrie parce que la population n’avait pas vraiment d’autre choix que de rester chez elle pour les vacances. Beaucoup de gens ont acheté à l’automne pour prendre possession de leur piscine cet été, ce qui est assez exceptionnel et vraiment lié à la pandémie», remarque Jean-François Couture, stratège de marque pour Piscines Amazone, un fabricant québécois spécialisé dans les piscines creusées monocoques en fibre de verre.

Ces dernières se sont démocratisées pour devenir des produits de luxe accessibles. Elles présentent l’avantage de s’installer en une journée, une fois l’excavation faite. M. Couture ajoute que la piscine est considérée comme un point focal dans la cour: elle doit être esthétique, mais aussi pratique et facile d’entretien.

Piscines Amazone

Les couloirs de nage ont la faveur des sportifs et des gens qui aiment pratiquer la natation pour rester en forme.

LOOK ÉPURÉ POUR LES PISCINES CREUSÉES

Piscines Amazone

Les lignes contemporaines et les équipements reproduisant l’expérience des tout-inclus ont la cote. On ajoute donc au bassin une chute, une fontaine, un foyer flottant, des sièges ou un bar, par exemple. «Les rebords de bronzage sont aussi demandés, y compris ceux intégrés directement dans une petite profondeur d’eau de la piscine.

On peut s’asseoir ou s’allonger tout en étant dans l’eau», explique Jean-François Couture. Les sportifs, quant à eux, apprécient les couloirs de nage, ces bassins longs et étroits propices à l’entraînement.

Piscines Amazone

Ce modèle monocoque est réalisé dans un matériau très doux au toucher, mais également sécuritaire: les marches sont antidérapantes et demeurent visibles même si le soleil éblouit.

DES MODÈLES HORS TERRE ESTHÉTIQUES

Club Piscine Super Fitness

L’option la plus économique demeure la piscine hors terre. Si autrefois son look en rebutait plus d’un, c’est de moins en moins le cas aujourd’hui. «Nous avons énormément travaillé pour offrir des piscines dont les parois extérieures imitent le bois ou le béton. Le rendu est très réaliste et soigné; il s’harmonise à merveille avec l’architecture des maisons et la nature», indique Linda Larocque, directrice des ventes et de la formation chez Club Piscine Super Fitness.

BASSIN SEMI-CREUSÉ: UN BON COMPROMIS

La piscine semi-creusée s’attire également la faveur populaire pour deux raisons: d’une part, elle est plus discrète et s’intègre souvent mieux à l’environnement qu’un modèle hors terre et, d’autre part, elle est moins coûteuse qu’un bassin creusé. C’est un choix intermédiaire fort intéressant.

Club Piscine Super Fitness

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS

Il est essentiel que la piscine choisie se marie aux formes du terrain. À cet effet, une large gamme de dimensions et de designs est offerte. «Quand la cour est petite, il vaut mieux opter pour un modèle linéaire. Il est aussi conseillé de créer une terrasse qui fait le lien entre la maison et le bassin.

Sur un grand terrain, on privilégie une forme ovale plutôt que ronde, et on prend soin de choisir un style qui s’harmonise bien avec celui de la maison. Quelle que soit la dimension de la cour, l’aménagement doit former un ensemble cohérent; il faut notamment éviter que la piscine utilise tout l’espace», dit Linda Larocque, de Club Piscine Super Fitness.

Club Piscine Super Fitness

BIEN AU CHAUD!

L’été nous semble souvent trop court et l’on souhaite profiter de sa piscine même à l’automne. Ainsi, les achats de chauffe-eau ont monté en flèche cette année. Il existe aussi des technologies d’isolation du bassin permettant de garder l’eau chaude plus longtemps sans avoir recours à un chauffe-eau.

Par exemple, chez Piscines Amazone, le système d’isolation garantit une continuité thermique de l’enveloppe de la structure et limite les ponts thermiques. «De plus, les isolants utilisés offrent une résistance thermique de R-7 par pouce, soit la plus forte sur le marché. La piscine conserve donc l’eau à une température plus élevée plus longtemps, ce qui permet de se baigner trois saisons sur quatre», indique Jean-François Couture.