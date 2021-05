TENDANCE: L’utilisation du chanvre dans la mode et les cosmétiques

TENDANCE - Francisco Randez nous parle de l'utilisation du chanvre dans les produits de beauté et l'industrie de la mode.

L’utilisation du chanvre dans la mode et les cosmétiques

Le chanvre est plus populaire que jamais! Et avec raison. Cette plante pourrait bien être une so-lution d’avenir dans un nombre impressionnant de domaines : alimentation, textile, cosmétique, santé, matériaux de construction, la liste de ses usages est longue et s’allonge au gré de la re-cherche et des découvertes. Francisco Randez nous en parle davantage.