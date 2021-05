3 bons vins

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un éclectique et fort déstabilisant blanc du Sud-Ouest de la France

Gaillac 2018

Les Greilles - Causse Marines - Patrice Lescarret

Sud-Ouest - France

Code : 860387

Prix : 25,90 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4,6 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : une entrée de fromage de chèvre et sa julienne de pomme verte.

Ce blanc européen est un véritable vin de gastronomie. Une bouteille qui passera très bien à table sur de nombreux plats tournant autour de la pâte feuilletée, du fromage, du poulet, des poissons à chair blanche, de la crème... Ses parfums sont hyper invitants, sa texture est caressante à souhait et la finale est bien persistante en fin de bouche. C'est bio, mais aussi et surtout, vachement bon! Aucun problème à oublier la bouteille encore 5 à 6 ans en cave.

2- Un cinsault sud-africain de «soif» qui est aussi glissant que rafraîchissant

Cinsault 2019

Pardonnez-moi - Old Road Wine Company

Coastal Region - Afrique du Sud

Code : 14221349

Prix : 16,95 $

Disponibilités : 12 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,9 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse planche d'entrées à partager : olives entières, jambons, fromages cendrés, poivrons marinés...

Voici un cinsault sud-africain comme on les aime! Du rouge tout en fraîcheur qui est juteux, coulant, facile, désaltérant, peu tannique et digeste à souhait. On est bien loin d'un «grand vin», mais on est encore plus loin d'un mauvais vin. Son fruité est net, agréable, sans lourdeur et pour le moins rassasiant. N'attendez pas trop longtemps avant de consommer le flacon. Disons pas plus de 12 à 18 mois.

3- Un rouge toscan qui vous offrira beaucoup de plaisir, de satisfaction et une bonne dose d'émotion

Insoglio del Cinghiale 2019

Tenuta Campo di Sasso

Toscane - Italie

Code : 14640480

Prix : 29,60 $

Disponibilités : 12 bouteilles et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster avec : une belle pièce de filet mignon de bœuf ou de gros gibiers à poil et sa «forêt complète» de champignons sauvages sautés au beurre.

Voici du bien beau «jus toscan» pour vous! Un assemblage de syrah, de merlot, de cabernet sauvignon, de cabernet franc ainsi que de petit verdot qui a séjourné pendant quelque temps en fût de chêne français. À la suite d’une bonne oxygénation en carafe, le produit offre des notes de réglisse noire, de bois neuf, de baies sauvages... Le gustatif est fourni, dense, complexe, profond et de fort bon relief. Les plus patients oseront l'allonger encore de 7 à 8 ans dans leur réserve personnelle.