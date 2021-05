Voici comment nettoyer les taches tenaces sur votre comptoir de quartz

Bien que les comptoirs plus foncés soient de nouveau tendance, les comptoirs blancs et ceux de couleurs neutres sont toujours aussi populaires.

• À lire aussi: Inspiration: 30 cuisines vertes et tout simplement magnifiques

Or certaines personnes peuvent être réticentes à installer un comptoir blanc, par peur que les taches s’accumulent et qu’il perde de sa beauté, surtout quand il y a des enfants dans la maison!

Le quartz est donc le matériel parfait pour une famille occupée, ou tout simplement pour un cuisinier bordélique!

Plus résistant aux moisissures et aux germes que le granite en raison de sa surface non poreuse, le composite de quartz tient aussi tête aux égratignures, aux fissures et aux taches.

En effet, lorsqu’on sait comment bien nettoyer et entretenir le composite de quartz, un cerne de vin rouge est si vite parti!

Voici donc quelques astuces et les produits de prédilection des experts chez Caesarstone pour nettoyer son comptoir de quartz et dire adieu aux taches tenaces!

Pour le nettoyage et l'entretien de tous les jours

Chaque jour, prenez le temps d’essuyer votre comptoir de quartz avec un mélange 50/50 d’eau et de vinaigre blanc. Ce mélange va non seulement nettoyer, mais aussi agir à titre de désinfectant.

Vous pouvez aussi opter pour un mélange de savon à vaisselle et d’eau, mais cette option ne sera pas aussi désinfectante que la première.

Pour le nettoyage de taches tenaces

Vous avez cuisiné avec des épices comme le curcuma, des betteraves, de l’huile, du vin rouge ou autres, et votre comptoir est taché? Pas de panique! Il est possible de faire partir le dégât à l’aide de quelques produits bien efficaces. Le premier que les experts de Caesarstone conseillent pour éliminer une tache tenace sur du composite de quartz est le nettoyant tout usage Bar Keepers Friend.

La marche à suivre est simple : humectez un linge doux ou un papier essuie-tout avec de l’eau, ajoutez un peu de nettoyant tout usage et essuyez la surface avec un léger mouvement circulaire.

Si la tache est très tenace, vous pouvez appliquer le nettoyant sur votre essuie-tout humecté et laisser le tout reposer sur la surface environ une minute pour ensuite nettoyer, toujours en faisant des mouvements circulaires.

Terminez toujours en essuyant votre comptoir de quartz avec le mélange d’eau et de vinaigre pour s’assurer qu’aucun produit chimique demeure sur la surface. Cette étape est cruciale pour prolonger la durée de vie de votre quartz.

Autres produits duggérés par les experts chez Caesarstone

Pour les taches tenaces, les experts de Caesarstone suggèrent également un nettoyant multisurface comme la crème Vim. Deux petits bémols toutefois accompagnent ce produit. Comme ce nettoyant contient du javellisant, il est conseillé seulement pour le composite de quartz blanc ou très pâle. Également, le produit contient des microcristaux, alors il est doublement important de nettoyer la surface avec un léger mouvement circulaire.

Pour le nettoyage de rouille ou de traces métalliques

Pour ce genre de taches, vous pouvez utiliser encore une fois le nettoyant Bar Keepers Friend ou bien faire appel à de l’hydrate de méthyle en utilisant la même technique de mouvement circulaire que les taches tenaces. L’important est de ne jamais utiliser de tampon à récurer abrasif, car vous risquez d’endommager votre beau comptoir de quartz.

Pour encore plus de conseils sur la façon de nettoyer et d’entretenir votre comptoir en composite de quartz, visitez le site de caesarstone.ca.