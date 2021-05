Voici comment vous pourriez gagner la Maison Enfant Soleil signée Bonneville

En collaboration avec

Chaque année, des milliers de Québécois souhaitent fortement remporter la Maison Enfant Soleil signée Bonneville. Le contexte immobilier est assez surprenant ces temps-ci, alors le tirage permet de faire rêver et de faire d’une pierre deux coups, puisque les enfants continuent d’avoir besoin de soins.

Si ce tirage est si populaire à chaque édition, c’est sans doute pour la propriété magnifique à gagner. Le grand prix d’une valeur de 500 000 $ comprend une maison meublée, décorée et installée à l’emplacement du choix du gagnant, en plus d’un chèque de 100 000 $ pour l’achat du terrain. Il est aussi possible de troquer la résidence pour un chèque de 325 000 $.

Si vous ne raflez pas le premier prix, il est également possible de remporter l’un des 34 prix secondaires qui comportent, entre autres: deux chèques en argent offerts par RE/MAX, une cour Club Piscine d'une valeur de 8 000 $ ou des cartes-cadeaux échangeables chez IKEA, Rona et Réno-Dépôt, Opto-Réseau, Familiprix et les restaurants Mikes.

Pour ce qui est des entreprises qui ont contribué concrètement au projet de la maison, notons Les Industries Bonneville (le constructeur officiel), IKEA (le fournisseur de meubles et décorateur officiel), Lowe’s Canada (le fournisseur officiel des matériaux) et Groupe Banque TD (le fournisseur principal de la bourse pour l’achat du terrain).

Une maison au décor californien

Chaque année, les visiteurs sont bouche bée en entrant dans la maison. L’année 2021 ne fait pas exception: la résidence est à la fois spacieuse, élégante et au goût du jour. Son décor – un mélange des styles californien et des années 60 et 70 – est totalement charmant.

Elle a été meublée et accessoirisée avec soin: les chambres confèrent une ambiance enveloppante et ludique, alors que les salles d’eau sont colorées et stylisées. Mais c’est le rez-de-chaussée à aire ouverte qui vole la vedette! La vaste cuisine aux nombreux rangements, le salon et la salle à manger à l’architecture esthétique, les plafonds de bois et les détails organiques forment un tout apaisant et convivial.

Grandiose, la maison possède une superficie de plus de 2000 pieds carrés, divisée sur un niveau et demi, ainsi que des plafonds de 14 pieds. La généreuse fenestration permet d’illuminer chacune des pièces de la maison.

Une ambassadrice inspirante

La résidence, un modèle unique signé Bonneville, a été nommée Éloïse, en l’honneur de l’Enfant Soleil et ambassadrice du projet. Il s’agit d’une adolescente de 14 ans qui les a touchés droit au cœur. Née avec une hypoplasie du ventricule droit avec atrésie pulmonaire, la jeune fille a subi quatre chirurgies afin de corriger les malformations de son cœur, et ce, avant d’atteindre son quatrième anniversaire.

«Si je vais bien aujourd’hui, c’est parce qu’au Québec, nous avons les équipements nécessaires pour permettre aux médecins de faire leur travail dans les meilleures conditions. MERCI! », confie Éloïse.

En plus du téléthon, le tirage de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville est l’une des activités les plus prolifiques d’Opération Enfant Soleil. L’année dernière, la vente de billets au coût de 10 $ a permis d’amasser 2,4 millions $, ce qui représente un record pour ce tirage. Soulignons que les dons permettent de financer des équipements dans les hôpitaux de la province et dans les grands centres pédiatriques.

Pour acheter un ou plusieurs billets et contribuer à faire grandir l’espoir, il suffit de visiter le maisonenfantsoleil.ca.

Les enfants malades et leurs familles comptent sur la générosité des Québécois. Le tirage de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville aura lieu le jeudi 26 août 2021, en direct de l’émission Salut Bonjour.