CULTURE - En janvier, on apprenait que Cœur de pirate devenait la propriétaire de la maison de disques Dare to Care, maintenant Bravo musique.

Entrevue avec Béatrice Martin / Cœur de Pirate

Béatrice Martin (Cœur de Pirate) est devenue la propriétaire de la maison de disque Dare to Care à la mi-janvier 2021 et a changé le nom pour Bravo musique en Février 2021. Elle en est la présidente et directrice artistique.

Le 26 mai se tiendra le lancemant virtuel officiel de Bravo musique, Bonjour Bravo, un événement unique avec prestations et entrevue. Bonjour Bravo propose des rencontres éphémères de ses artistes par tandems et par tableaux. Les billets sont en vente via lepointdevente.com et l'événement sera disponible en rattrapage jusqu’au 1er juin.

Bravo Musique a 32 artistes dans ses rangs et cherche à promouvoir, surtout, les artistes francophones.