BUZZ: Un artisan d'ici crée un canot pliable!

BUZZ - Sylvain Chiasson, un artisan du Québec, a inventé le révolutionnaire Super Canot, avec ou sans voile, qui se plie et se range dans un sac pour un transport facile.

Un artisan d'ici crée un canot pliable!

L'artisan et amoureux de la nature québécois Sylvain Chiasson nous parle de son invention qui a rapidement attiré notre attention: le Super Canot. Avec ou sans voile, l'embarcation conçue et fabriquée par M. Chiasson est ultra-légère, stable et rapide et... pliable! Elle peut être transportée facilement et montée rapidement (se déplie en 4 minutes). Nous avons reçu M. Chiasson afin de nous en parler davantage.