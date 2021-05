MIEUX-ÊTRE: Qu'est-ce que le yoga Kundalini?

MIEUX-ÊTRE - Saskia Thuot nous parle de yoga Kundalini avec Nicole Richard, autrice, conférencière et enseignante.

Qu'est-ce que le yoga Kundalini?

Kundalini est un mot sanskrit qui représente la force vitale logée dans notre corps physique, à la base de la colonne vertébrale. Quand on réveille cette énergie vitale, elle sert notre intuition, notre santé, notre bien-être. On parle même d’état d’extase. Quand on éveille notre kundalini, on éveille notre soi, ce que la psychologie moderne appelle le «soi».

Saskia Thuot a découvert la kundalini grâce au livre, «L’ère du féminin - Créer sa voie grâce à la kundalini». Elle est allée rencontrer son autrice, Nicole Richard, qui est aussi conférencière et enseignante.