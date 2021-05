Sabrina a dû faire ses adieux à son compagnon de longue date

Sabrina Cournoyer a dû faire ses adieux à son chat Bambie.

Notre chroniqueuse au culturel nous a confié, avec tristesse, que son compagnon des 16 dernières années (et demi) était décédé. C'est durant l'après-midi du 14 mai, à 14h20, qu'elle a accompagné son animal vers ses derniers moments de vie.

Photo : Maggie Boucher Photo

Dans un touchant texte, partagé sur sa page Instagram, Sabrina Cournoyer a tenu à rendre un dernier hommage à son fidèle confident.

« 14 mai, 14h20.

J'ai dû te laisser partir, Bambie.

Ma Bambie.

Mon p'tit bébé chat.

Ma boubou d'amour.

T'as réparé milles fois mon coeur brisé.

T'as épongé mes larmes trop souvent.

T'as été là, tout le temps, qui fasse beau ou pas.

On a déménagé ensemble 12 fois.

Jonquière, Port-Cartier, Rimouski, Drummondville, Montréal.

On en a fait, du char.

On en a partagé, des apparts.

Je t'en ai confié des affaires.

Et t'étais toujours là, collée, à me regarder avec tes grands yeux doux.

J'aimais ça me dire que tu comprenais tout.

Même des affaires que certains humains comprenaient pas, toi, dans ma tête, tu les comprenais.

Je suis sûre.

Pis les années ont passé.

La vie a commencé à t'émietter, toi aussi.

Tu pouvais pas me dire en mots que t'allais pas bien.

Mais je le voyais.

Je voulais pas le croire, je voulais pas le voir.

Mais je le savais.

Et le 14 mai, à 14h20, j'ai dû te laisser partir.

Je t'ai flatté jusqu'à ce que ton coeur cesse de battre, tout doucement.

J'ai été là pour toi jusqu'à ton tout petit dernier souffle.

J'ai laissé des larmes une dernière fois sur tes petites pattes.

Et y’a des morceaux de mon coeur qui se recolleront jamais, cette fois-ci.

Repose-toi bien ma Bambichou.

Merci pour ces 16 ans et demi passés ensemble.

(J'ai dit à papi de te donner tout le thon que tu veux, en-haut.)

x »

Sabrina a reçu une vague d'amour, sans pareille, après la publication de son texte. L'équipe de Salut Bonjour emboîte le pas à ceux qui l'ont déjà fait : nous tenons à lui souhaiter nos plus sincères sympathies pour la perte de son adorable chat Bambie.

Bien que rien ni personne ne puisse remplacer Bambie, elle peut compter sur l'amour et l'affection de son nouveau compagnon à quatre pattes, Henri. Sabrina et son conjoint ont adopté un mignon bouledogue français au début de l'automne 2020.