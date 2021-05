9 façons de transformer le décor à petit prix

Pour redécorer la maison, il n’est pas toujours nécessaire d’acheter des meubles et des accessoires dernier cri. Il est possible de réinventer l’espace en rafraîchissant les éléments que l’on possède déjà ou en opérant quelques changements faciles. Les pros nous expliquent de quelle façon procéder et comment dépenser judicieusement quand ça devient essentiel.

Annie Sloan Interiors

1. ON BOUGE!

On bouscule nos habitudes en modifiant la disposition habituelle de notre mobilier et de nos accessoires. Par exemple, on éloigne les canapés des murs, on crée une zone de lecture entre la salle à manger et la cuisine, on installe le tapis du salon dans notre chambre, ou on donne une vocation de console à la commode qui traîne dans la chambre d’ami. On revoit aussi l’emplacement des bibelots et des cadres: parfois, un élément qui passe inaperçu dans une pièce peut devenir le point de mire dans une autre.

2. ON RELOOKE

Pour redonner vie à un meuble de famille ou métamorphoser nos vieilles chaises de cuisine, on leur donne un traitement beauté. Et on peut modifier tous les meubles, même ceux qui n’ont pas une grande valeur. «Un tabouret acheté à rabais dans une grande surface peut avoir droit à sa métamorphose», estime Vanessa Sicotte, du blogue damasketdentelle.com, dont l’émission Sauvez les meubles! a contribué à la popularité des transformations.

«Nos meubles ne gagneront peut-être pas en valeur, mais ils profiteront d’une deuxième vie et ce sera plus écolo», précise-t-elle. Pour l’animatrice, un relooking réussi passe par les étapes habituelles: nettoyage, apprêt et peinture. On complète avec de nouvelles poignées, au besoin.

De bons endroits où trouver des poignées en ligne: leevalley.com, anthropologie.com, myknobs.com. Besoin d’aide pour transformer un meuble? Plusieurs entreprises se spécialisent dans la restoration: Piorra Maison, Peintre de L’illusion, Atelier Chic Vintage, Relouc S&F, Remeub, L’atelier des Artisans Décapeurs, etc.

Polly Coulson

3. ON SORT LA MACHINE À COUDRE

«Même avec un talent minimal en couture, on peut réaliser des housses de coussins, des rideaux ou une nappe pour quelques dollars», dit Stéphanie Guéritaud, qui tient le blogue deconome.com, spécialisé dans la décoration et la rénovation à petit prix. Il est facile de trouver des tutoriels sur Internet pour nous aider.

4. ON FAIT REMBOURRER PAR UN PRO

Lorsqu’un canapé, un fauteuil ou un autre meuble rembourré a besoin d’amour, il est préférable de confier la tâche à un spécialiste. «Il se peut que ça coûte presque aussi cher que d’acheter un modèle neuf, dit Vanessa Sicotte, mais on profitera d’un meuble unique qui contribuera à personnaliser notre intérieur.» Quels types de meubles méritent une telle restoration? Ceux qui jouissent d’une jolie silhouette et d’une structure de grande qualité. Si on doute, on s’informe auprès d’un professionnel.

Living4Media

5. ON ALLÈGE SON DÉCOR

On peut éliminer le meuble audio-vidéo trop massif et démodé au salon, retirer quelques armoires murales dans la cuisine, épurer les bibliothèques en se défaisant d’une bonne quantité de bouquins, etc. Une corvée difficile? Assurément, mais notre décor nous paraîtra ensuite plus aéré, plus spacieux.

6. ON FABRIQUE

«Confectionner des objets de ses propres mains, c’est amusant et ça apporte une touche originale et personnelle dans son lieu de vie», indique Stéphanie Guéritaud. Des suggestions pour se lancer: agrémenter une commode de motifs géométriques peints au pochoir, transformer une grosse bûche en table d’appoint, personnaliser ses coussins en les brodant et en leur ajoutant des pompons ou des glands fabriqués avec des fils colorés. À court d’idées? Les sources d’inspiration ne manquent pas sur Internet.

Living4Media

7. ON EXPOSE

Pour habiller nos murs, on encadre enfin les photos de voyage, les dessins d’enfants et les images vintage qu’on a gardés précieusement dans nos tiroirs.

8. ON PENSE AUX BONNES OCCASIONS

L’un des moyens les plus efficaces de rafraîchir notre décor est bien souvent de se défaire de ce qui nous encombre. Le concept de réduction des déchets s’applique facilement à la déco: on évite de jeter à la poubelle les meubles et accessoires qu’on ne veut plus. Première option, on les offre à notre entourage.

Deuxième option, qui gagne encore plus en populairité depuis la pandémie, on les vend sur un site de petites annonces. Les meubles, mais aussi les matériaux et certains gros éléments comme de vieilles armoires de cuisine se vendent très rapidement sur Kijiji, pour ne nommer que celui-là. Sans compter que cela nous permet d’aller chercher un revenu supplémentaire intéressant.

Troisième option, on donne nos meubles à des organismes communautaires. Une suggestion: l’OSBL Renaissance, qui poursuit la mission de faciliter l’insertion socioprofessionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail.

Pour se défaire de ses vieux matériaux, de ses meubles et autres objets en mauvais état, on se tourne vers les écocentres.

Quand l’achat d’un nouveau meuble est devenu essentiel, on peut développer le réflexe de visiter d’abord des sites de petites annonces ou encore des entreprises offrant de la marchandise de seconde main. Recups est l’un de ces commerces où l’on peut faire de très bonnes affaires.

9. ON DÉPENSE JUDICIEUSEMENT

Pour quels éléments vaut-il vraiment la peine de mettre le prix? C’est une question qu’on se pose souvent en matière de décoration. Afin de bien investir ses économies, Stéphanie Guéritaud et Vanessa Sicotte recommandent de s’offrir la meilleure qualité possible quand les objets influent sur notre santé ou qu’on s’en sert quotidiennement.

Mario Melillo

CINQ CATÉGORIES D’OBJETS QUI VALENT LE «COÛT»

• Les matelas et la literie

Un bon matelas et des oreillers adaptés à notre position de sommeil favorisent des nuits réparatrices. Il en va de même pour les draps: les matières naturelles absorbent l’humidité et aident à régulariser la température du corps.

• Les canapés et fauteuils

Chacun mérite un espace où relaxer confortablement et ces meubles incarnent souvent cet endroit favori qui fait que l’on se sent bien chez soi. Qu’on achète des modèles d’occasion ou neufs, il faut s’assurer qu’ils sont faits de matériaux solides et de qualité.

• Le fauteuil de bureau

Si on travaille à l’ordinateur, un siège ergonomique est essentiel pour adopter une bonne posture et éviter les maux de dos.

• L’équipement de cuisine

Des couteaux et des casseroles de qualité, une cafetière efficace, etc. On en profitera tous les jours, et en fin de compte, on dépensera moins, car on gardera nos choses plus longtemps.

• Les œuvres d’art

«Ce sont des éléments qui nous apportent du bonheur, dit Vanessa Sicotte. L’art contribue à nous faire réfléchir, à donner un sens à notre vie. Si on se laisse guider par son cœur pour les choisir, on les aimera longtemps.»