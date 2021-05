ENTREVUE

Mikaël Kingsbury, porte-parole de L’Envolée classique OSM

Skieur acrobatique, médaillé d’or olympique et six fois champion du monde, Mikaël Kingsbury est l'un de nos plus grands athlètes. Véritable amoureux de musique classique, il a accepté d’agir à titre de porte-parole de la 2e édition de L’Envolée classique, concert-bénéfice au profit de la mission de l’OSM.

Les musiciens de l’orchestre, sous la direction de la cheffe Dina Gilbert, vous offriront un concert en toute sécurité dans le confort de votre véhicule (places limitées à 400 voitures).

L’Envolée classique OSM sera le théâtre du rapprochement de l’univers du sport et de la musique ; la soirée s’articulera autour des liens qui unissent le sportif de haut niveau et le musicien classique. Dina Gilbert et Mikaël Kingsbury partageront un pan de leur vie au rythme des œuvres de Mozart, Brahms, Kodály ou encore Dvořák.