Du frais et du désaltérant pour les belles journées qui s’en viennent

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 bons vins

1- Un blanc sicilien délicatement parfumé qui est d'une fraîcheur exquise

Sicilia 2019

Anthìlia - Donnafugata

Sicile - Italie

Code : 10542137

Prix : 17,95 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des produits de la mer ou de la rivière. Poissons à chair blanche et fruits de mer en coquillage.

Cet assemblage de catarratto, d'ansonica et de grillo est parfait pour vous déstabiliser les papilles, mais également pour vous donner envie d'effectuer un voyage insulaire sur une des plus enivrante île de la planète-vin, la Sicile. C'est très aguicheur au nez. Léger, exotique et désaltérant en bouche. Impeccable à l'apéro, mais également sur des entrées froides ou des plats à base de poisson ou de fruit de mer. À boire lors de 18 mois à venir.

2- Un rosé provençal de grande classe qui fera de merveilleuses harmonisations mets-vins à table

Coteaux d'Aix en Provence 2020

Les Béatines - Domaine des Béates

Provence - France

Code : 11232261

Prix : 21,65 $

Disponibilités : 200 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,3 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : une souper froide de tomate, bruschetta, salade de thon et de tomates...

Si tout comme moi, vous craquez pour les rosés de Provence aux parfums envoûtants et au gustatif sphérique, huileux, pénétrant et de bon volume, vous serez aux petits oiseaux avec cette brillante cuvée européenne! En fermant les yeux, on pourrait s'y méprendre et croire être en présence d'un délicieux vin blanc. Ne le servez pas trop froid et vous passerez un très beau moment de dégustation. 2 à 3 ans dans la noirceur totale de votre réserve ne lui ferait même pas peur.

3- Un rouge du Beaujolais à la fois glissant, juteux, digeste et tout en fruit

Beaujolais 2020

Les Marcellins - Christophe Pacalet

Beaujolais - France

Code : 14349051

Prix : 18,15 $

Disponibilités : 385 bouteilles et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse planche d'entrées à partager, mais également un poulet BBQ.

Du bon «beaujo» signé par un producteur de premier plan comme Christophe Pacalet à moins de 19-20 $, c'est quasi-introuvable! Gâtez-vous et tirez le bouchon de ce 100 % gamay qui est totalement axé sur le fruit et la gourmandise! Fraîcheur, fraîcheur et fraîcheur seraient les 3 mots pour bien le décrire. Ce sera bien difficile d'en déguster seulement 1 verre... À boire dès maintenant ou d'ici les 2 à 3 prochaines années.