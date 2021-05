Suggestions de lecture du 30 mai 2021 - spécial jeunesse

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

À voir aussi : Suggestions de lecture du 9 mai 2021

1- (Mini) Toi, le livre de ton enfance

Odile Archambault et Marianne Prairie

Illustrations Geneviève Godbout

Parfum d’encre

Un album à remplir pour conserver de magnifiques souvenirs. Dans cette version rééditée du livre à succès, vous retrouverez des enfants qui sont à l’image de la diversité dans notre belle société.

2- Thao sur l’île aux oiseaux

Véronique Béliveau et Sabrina Gendron

La Bagnole

La jeune Thao a un don : elle sait parler aux animaux. Saura-t-elle retrouver le bébé panda disparu grâce à son secret? Un livre qui invite les enfants à faire preuve d’empathie et à s’entraider, sans jamais oublier l’importance de savoir se confier aux grands pour qu’ils puissent nous aider.

3- Le cœur rouge et or de Nestor

Renee Wilkin et Annie Boulanger

Boomerang

Dans ce conte magnifiquement illustré visant à briser les stéréotypes de genre imposés dès l’enfance, vous ferez la connaissance de Nestor, un petit garçon très spécial qui a peur d’être jugé s’il laisse briller son cœur rouge et or. Pour apprendre à nos enfants à s’assumer tels qu’ils sont.

4- Énigme au jardin botanique

Roxane Turcotte et Sabrina Gendron

Auzou Maxi

Fan d’enquêtes et d’énigmes? Vos enfants seront heureux de retrouver Esther et Ben dans cette aventure au jardin botanique. En plus d’être éducatif et amusant, ce livre est parfait pour les premiers lecteurs, grâce à une typographie grossie et colorée.

5- Les Nordiques n’ont pas froid aux yeux

Pierre Labrie

Soulières éditeur

Mélanger sport et poésie, ça se peut, et Pierre Labrie le fait très bien! À travers les trois thématiques que sont le hockey, les disciplines olympiques et les compétitions d’endurance, vos enfants (et vous) apprendrez plein de choses tout en vous laissant bercer par des poèmes rythmés et inspirants.

6- Le petit astronaute

Jean-Paul Eid

La Pastèque

Le jour où un diagnostic tombe, c’est tout notre monde qui peut avoir l’air de s’écrouler. Accompagnez Juliette dans la visite libre de son ancienne demeure familiale, mais aussi dans ses souvenirs. À travers les yeux, la mémoire et le coeur d’une grande sœur, vous apprendrez à connaître cette famille ainsi que son épicentre, Tom, un petit astronaute bien spécial.



7- Calendrier familial Salut Bonjour 2021-2022

Éditions de l’Homme

Un calendrier coloré pour noter vos rendez-vous et activités cette année. Vous y retrouverez chaque mois une recette mettant en vedette les produits du Québec, des trucs et des infos sympathiques pour les journées marquantes du calendrier.