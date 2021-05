ENTREVUE: 40 ans de carrière pour Patrice L'Ecuyer

ENTREVUE - Entre la fin de sa saison télé et le début de sa saison de pêche, on en profite pour souligner les 40 ans de carrière de Patrice L'Ecuyer!

40 ans de carrière pour Patrice L'Ecuyer

Il a participé à 11 Bye Bye, animé plus de 10 émission et joué au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il est adoré tant du public que de l'industrie, comme en témoignent ses 20 trophées ARTIS et 8 prix Gémeaux. Nous prenons un moment aujourd'hui pour souligner les 40 ans de carrière de Patrice L'Ecuyer!