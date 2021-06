Où observer les oiseaux au Québec?

La province regorge d'endroits pour observer les oiseaux du Québec. La pratique de l'ornithologie, accessible à tous, peut s'exercer à peu près n'importe où au Québec. Maintenant que la plupart des espèces d'oiseaux se sont installées chez nous, voici des endroits qui vous permettront d'avoir un accès privilégié à la nature.

Jusqu'à la fin de la saison estivale, il sera possible de s'émerveiller devant les mouvements gracieux des oies des neiges et de se laisser bercer par le chant du Bruant à gorge blanche. Il suffit d'être muni de longues vues, de patience et d'une touche de curiosité pour pratiquer l'ornithologie.

OÙ OBSERVER LES OISEAUX DU QUÉBEC

Parc national de Plaisance, Outaouais

Si, au fil des ans, les campeurs ont rapporté avoir observé des phénomènes étranges au parc national de Plaisance, d'autres vous diront que c'est d'endroit tout indiqué pour faire l'observation d'oiseaux du Québec. Plusieurs espèces s'arrêtent le long de la rivière des Outaouais pour une escale au printemps ou à l'automne. Ce parc est aussi reconnu pour être l'un des meilleurs lieux pour observer les canards.

Steve Deschênes | © Sépaq

Lac Saint-Pierre, Mauricie

Si le lac Saint-Pierre a été désigné comme réserve mondiale de l'UNESCO, c'est entre autres parce qu'il accueille des centaines d'espèces d'oiseaux, chaque année. C'est aux abords de ce magnifique lac de la Mauricie que se trouve la plus importante halte migratoire d’oiseaux aquatiques sauvages de tout l’est du Canada.

Facebook : Pourvoirie Lac Saint-Pierre

Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan, Côte-Nord

L'archipel de Mingan permet de faire l'observation de baleines, mais aussi d'une dizaine d'espèces d’oiseaux marins. C'est en traversant ce magnifique endroit, situé sur la Côte-Nord, qu'il est possible d'apercevoir l'eider à duvet, la sterne, le macareux moine ou le petit pingouin.

Facebook : Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan

Parc national du Bic, Bas-Saint-Laurent

Le belvédère Raoul-Roy, situé dans le parc national du Bic, est un lieu de prédilection pour observer les oiseaux du Québec. En effet, ce point de vue permet d'observer des milliers d'oiseaux de proie, qui s'arrêtent durant leur escale. Ce spectacle grandiose est accessible du mois de mars au mois de juin, entre 10h et 14h.

Facebook : Parc national du Bic

Parc national des Îles-de-Boucherville, Rive-sud de Montréal

Les zones aquatiques des Îles-de-Boucherville permettent à plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux du Québec d'y trouver refuge. Dès les premiers signes du printemps, les ornithologues s'y rendent pour contempler la paruline jaune, le chardonneret jaune, le moqueur chat, le pic flamboyant et le tyran tritri. Les plus chanceux pourront entrevoir le petit blongios.

Facebook : arc national des Îles-de-Boucherville

Réserve nationale de faune du Cap‐Tourmente, Capitale-Nationale

Prisée par les passionnés, la réserve nationale du Cap-Tourmente accueille 180 espèces d'oiseaux, dont le Faucon pèlerin, le Goglu des prés et le Noyer cendré, trois espèces en péril ou à statut précaire. Au printemps et à l'automne, il est possible de faire l'observation des oies des neiges dans un périmètre protégé. Le spectacle est magnifique!

