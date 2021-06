SI ON S'AIMAIT: Les défis du solitaire dans une relation de couple

SI ON S'AIMAIT - Louise Sigouin, sexologue de l'émission Si on s'aimait, nous parle de la dualité solitaire / fusionnel et comment elle se manifeste dans une relation amoureuse.

Les défis du solitaire dans une relation de couple

Selon l'approche des 5 dualités de Louise Sigouin, sexologue, le solitaire a besoin de se réaliser dans toutes le sphères de sa vie avant de se sentir éapnoui dans sa vie amoureuse. À son opposé, le fusionnel souhaitera d'abord se sentir nourri dans une relation amoureuse pour être en mesure d'ensuite se réaliser dans sa vie extérieur. Lorsque ces deux types de personnes entrent en relation, certaines tensions peuvent survenir. Il faut toutefois qu'ils gardent en tête qu'ils ont chacun des leçons importantes à apprendre l'un de l'autre.

Louise Sigouin nous en parle davantage et fait le point sur les participants à l'émission Si on s'aimait, qui sont sur le point de partir en voyage. Elle nous explique que Brigitte et Sylvain reflètent bien la dualité solitaire / fusionnel et qu'ils pourraient tous deux sortir grandis de cette aventure à deux.

