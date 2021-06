Crème solaire : comment protéger son bébé du soleil?

Durant la saison estivale, les enfants sont exposés plus longtemps et plus souvent aux rayons du soleil. Maintenant que l'on connaît les effets néfastes du soleil, il vaut mieux les protéger dès leur jeune âge. À quel âge peut-on mettre de la crème solaire à un bébé? Combien de fois par jour doit-on leur mettre de la crème solaire? Quelle est la meilleure crème solaire pour bébé?

• À lire aussi: 10 plages du Québec où la qualité de l'eau est excellente pour se baigner

Lorsqu'ils viennent au monde, il faut savoir que les bébés n'ont pas encore développé leur système de protection cutanée. Leur peau est plus sensible, mais aussi plus mince que la nôtre. Si les coups de soleil sont si dangereux pour eux, c'est entre autres parce que la surface de leur peau est plus grande que leur masse corporelle. Ce qui n'est pas le cas pour l'adulte.

On le sait, les coups de soleil peuvent endommager la peau, en plus de provoquer de la déshydratation et de la fièvre, autant chez l'enfant que l'adulte.

GUIDE DE LA CRÈME SOLAIRE POUR BÉBÉ

À quel âge peut-on mettre de la crème solaire à un bébé?

À partir de 6 mois, il est possible d'appliquer une petite quantité de crème solaire sur les parties du corps qui ne sont pas recouvertes par les vêtements. Il faut, préférablement, éviter d'appliquer de la crème solaire près de la bouche et des yeux, car les enfants ont tendance à se frotter le visage. Dans le pire des cas, la crème solaire provoquera un léger picotement.

Peut-on mettre de la crème solaire à un bébé de moins de 6 mois?

Il est préférable que les nouveau-nés soient laissés dans un endroit ombragé, en tout temps. Lors des sorties extérieures, il est conseillé de leur enfiler un chapeau ainsi que des vêtements amples et légers, qui vont couvrir leurs bras et leurs jambes. Si une partie de leurs corps est toujours à découvert, il est possible d'appliquer une petite quantité de crème solaire à cet endroit.

Quelle est la meilleure crème solaire pour bébé?

La meilleure crème solaire pour bébé est celle qui offre un écran solaire à large spectre, qui protège autant contre les rayons UVA que UVB. Lors de l'achat d'une crème solaire, il faut privilégier celle qui offre un FPS de 30 ou plus et qui porte le sceau de l’Association canadienne de dermatologie (ACD).

Que faire pour prévenir une réaction à la crème solaire?

La plupart des bébés n'auront pas de réaction lorsqu'ils mettront de la crème solaire. Comme les bébés ont la peau plus sensible, il est possible de faire l'essai d'un produit au préalable, en appliquant une petite quantité de crème solaire sur leur bras. Il faut attendre 48 heures pour s'assurer que l'enfant ne fasse pas de réaction allergique à des agents de conservation ou des parfums, présents dans l'écran solaire.

À quel moment appliquer de la crème solaire à un bébé?

Il est recommandé d'appliquer de la crème solaire, tant chez le bébé que l'adulte, au moins 20 à 30 minutes avant une sortie l'extérieure. En tout temps, il est recommandé de tenir son enfant à l'écart des rayons du soleil, en utilisant une couverture ou un parasol, par exemple. Finalement, il vaudrait mieux éviter de passer du temps au soleil entre 11h et 15h.



*Les informations ont été recueillies par l'Association canadienne de dermatologie.