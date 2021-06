Le style japandi : quand le minimaliste japonais rencontre le chic scandinave

Le style japandi qui vient de la contraction de Japon et Scandinavie fait partie des tendances déco qui vivent leur moment de gloire en 2021.

Prônant l’intimité, le confort et la simplicité, cette tendance est appelée à devenir une nouvelle philosophie en matière de design.

Si vous souhaitez créer un espace à la fois simple et raffiné en adoptant cette approche de design, Sharon Grech, spécialiste de la couleur et du design pour Benjamin Moore, partage quelques conseils fort utiles:

La sérénité grâce à la couleur

Instaurez l’harmonie en choisissant une palette de couleurs apaisantes, inspirées de la nature. Les couleurs neutres riches proposent un équilibre avec les lignes épurées des meubles de style scandinave.

« Pour trouver l’harmonie dans la fusion de ces styles et infuser une aura de calme à votre pièce, évitez les tons froids et les nuances vives de blanc. Optez plutôt pour des couleurs comme le Mousseline OC12 ou le Jute AF80 qui transformeront votre espace en une confortable oasis », recommande Mme Grech.

L’intention, pas le minimalisme

La tendance Japandi incarne l’équilibre entre esthétisme et fonctionnalité. Le superflu est retiré et l’ameublement, de même que les éléments de décoration, est choisi avec soin. Bien que ce style soit axé sur les espaces ouverts et épurés, cela ne veut pas dire que vous devez tout éliminer.

Au lieu de viser le minimalisme, essayez plutôt de modifier votre espace : disposez vos objets précieux de manière à ce qu’ils soient mis en valeur et servez-vous de meubles de rangement (poufs et paniers) pour mettre hors de la vue les articles temporairement inutiles. Et puis, faites-vous une faveur et débarrassez-vous de tout ce qui ne fonctionne plus.

Un intérieur simple et apaisant

Les styles japonais et scandinave se complètent puisqu’ils incarnent tous deux la simplicité et le confort. L’esthétisme qui les caractérise se fonde pour créer un style qui est à la fois épuré et raffiné.

« Appliquez simplement une peinture, comme le Regal Select au fini mat, pour rendre votre espace attrayant et lui donner une touche d’élégance et de tranquillité, conseille Mme Grech. Choisissez une peinture au fini mat pour obtenir un effet reposant. »

