4 astuces faciles pour sublimer votre café

Qu’il soit un incontournable de vos matins ou l’invité de choix de vos brunchs du dimanche, le café est un véritable bonheur à déguster.

Pour un café délicieux tasse après tasse, il vaut la peine d’investir dans une machine à café Vertuo Nespresso qui sait à la fois vous offrir un café d'exception et vous simplifier la vie.

Mais il y a plus! Découvrez comment rehausser et sublimer votre café grâce à ces 4 astuces faciles :

1. Variez le format

Il suffit parfois de changer le format de votre café pour l’apprécier sous un nouveau jour. L’idée n’est pas de changer la taille de votre tasse à proprement parler, mais bien d’adapter l’infusion du café en conséquence du format.

Cela est tout simple, surtout si vous utilisez une machine à café qui fait tout le travail pour vous ! La nouvelle machine Vertuo Next de Nespresso, par exemple, offre jusqu’à cinq formats de café différents. Votre plus grand défi sera alors de choisir parmi les formats espresso, double espresso, gran lungo (allongé de 150 ml), régulier (230 ml) ou alto (long café de 414 ml)... et d'opter pour la bonne tasse.

2. Allongez différemment

Si vous êtes comme la majorité des Canadiens, vous aimez boire votre café avec un nuage de lait.

Pour un peu de variété, remplacez le lait de vache classique par une boisson végétale. Si certaines réagissent mal au contact du café chaud, d’autres conservent une texture très agréable.

Pensez par exemple au lait de coco qui a un goût assez prononcé et légèrement sucré, ou encore au lait de riz, discret, qui laisse toute la place aux arômes du café.

Pour une micromousse réussie, optez pour le lait d’avoine qui offre un goût léger.

3. Apprêtez le café

Pour plus d’information, visitez www.nespresso.com

Décuplez les saveurs de votre café en préparant un café spécialisé. Nul besoin d’être un barista, suivez simplement ces recettes faciles:

Affogato : de l’italien «noyé», ce café dessert se concocte en submergeant une ou deux boules de votre crème glacée favorite dans un espresso. Aussitôt préparé, aussitôt dégusté !

Café Colada: dans une grande tasse, diluez du miel dans un espresso court. Ajoutez-y un soupçon de vanille et du lait de coco. Comblez la tasse de quelques glaçons et mélangez le tout. Pour une touche encore plus exotique, décorez votre tasse d’un morceau d’ananas.

Café moka : dans une casserole, faites chauffer du chocolat noir et un café de format régulier. Une fois le chocolat fondu, ajoutez du sucre au goût et une pincée de sel, puis portez à ébullition pendant 3 minutes. Intégrez lentement du lait et faites chauffer quelques minutes de plus. Servez le tout bien chaud, garni de crème fouettée.

Cappucino au miel: Pour un café doux et réconfortant, versez un soupçon de miel au fond de la tasse et faites infuser une capsule Nespresso Vertuo Espresso ou double Espresso. Durant ce temps, faites mousser du lait. Versez la mousse dans la tasse et ajoutez quelques gouttes de miel sur le dessus.

4. Explorez le goût

Faites un pied de nez à vos habitudes et explorez de nouveaux cafés.

Cela est d’autant plus simple avec une machine à café Vertuo Next : choisissez parmi les 25 mélanges offerts en capsules individuelles et profitez d’un café au goût parfait et différent dans chaque tasse.

Optez pour des cafés d’origines diverses. Goûtez combien l’altitude, la composition du sol et le climat de la culture des grains font une différence.

Alternez les intensités. Variez entre les cafés doux et forts, vifs et crémeux, à l’amertume subtile ou très prononcée.

Amusez-vous à travers la vaste gamme de notes aromatiques du café : fruitées et fleuries avec un parfum d’agrumes, équilibrées avec un goût de miel ou de céréales, ou encore intenses avec des effluves cacaotés, épicés et boisés.

Finalement, ajoutez à ces astuces une machine à café aussi performante qu’élégante, comme celles proposées par Nespresso. Avec tout cela, vous ne ferez pas que boire un café chaque matin, vous le dégusterez !