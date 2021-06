TENDANCES MODE & BEAUTÉ - Mitsou Gélinas nous partage les plus grandes tendances maillots de bain pour l'été 2021.

Maillots de bain: 8 tendances pour l'été 2021, avec Mitsou Gélinas

À voir aussi: 10 maillots qui plairont à toutes les femmes

La saison de la piscine et de la plage est arrivée! Mitsou Gélinas avait donc envie de plonger et de nous parler des tendances maillots de bain pour l'été 2021. Cette année, il y en a pour tous les goûts et l'intention qui prime est d'être bien dans son corps, peu importe à quoi il ressemble. On aime!

1. Le cuir végane

Le look cuir revient cette saison! La marque québécoise Shan propose des maillots en cuir végane qui sont à tomber par terre! Très gainants, avec un style un peu rock, inspiration années 60. La matière est plus étanche qu’un tissu de maillot habituel, on ouvre un peu sur le côté et on laisse sortir l’eau en sortant de la piscine.

2. De la brillance

On a aussi commencé à revoir de la brillance, des tissus métalliques sur les leggings et les robes, mais cet été, la tendance sera vraiment partout, y compris sous l'eau!

3. De la sobriété

Pour celles qui préfèrent les couleurs plus sobres, il y a la jeune compagnie québécoise Womance lance une ligne de maillots. Pour la culotte, on opte encore une fois pour un aspect rétro, mais plus échancrée,

4. Le maillot, le nouveau vêtement

Cette année, les maillots font vraiment partie intégrante de la garde-robe. On les porte dans la vie de tous les jours. Avec une jupe de style tennis, des jeans ou des shorts, sous un chemisier large...

Pour les hommes, on porte le maillot comme un short, avec un polo léger ou une veste pour aller voir les amis. Il ne faut plus se gêner pour les porter ailleurs qu’à la piscine!

5. La découpe et l’asymétrie

C’est sexy, mais sans trop en dévoiler. Les découpes se positionnent à différents endroits sur le corps, pour mettre en valeur votre silhouette.

Dans le même sens, si vous n’aimez pas trop les couleurs et les motifs, mais que les modèles classiques vous ennuient, les coupes asymétriques sont pour vous.

C'est un petit détail se démarquera du maillot traditionnel. D’ailleurs, on en trouve aussi en tissu gaufré, ligné, plus épais, qui a un effet gainant. Et c’est une autre tendance que l’on verra beaucoup cet été.

6. Des fleurs rétro

Les opinions sur le motif fleuri sont partagées. Certains diront que c’est vieux jeu et d’autres y reviennent à chaque année. Cet été, les fleurs sont mignonnes, colorées et feront ressortir votre côté enfant. Grâce à elles, vous apprécierez peut-être plus les imprimés.

7. La jupette

N’oubliez pas votre jupette! Elle n’est pas là pour vous cacher (comme on le fait souvent avec le paréo), mais bien pour compléter votre look maillot!

8. Tout est dans les détails

Il y a des détails qui font toute la différence, comme la culotte menstruelle anti-fuite: une invention dont on ne se passerait plus! On peut les porter seules, ou avec un tampon ou une coupe menstruelle les jours ou on se sent comme si on était aux chutes Niagara!

La compagnie canadienne Knix offre deux modèles, le maillot une pièce + et la culotte bikini

Et du côté des hommes...

Les papas pourront faire du « twinning » avec leurs enfants. Est-ce qu’il y a quelque chose de plus mignon que ces ensembles assortis pour papa et enfants? Little Yogi Company, une marque québécoise de vêtements pour bébés, enfants et papas faits à partir de matière recyclée en propose des modèles. On oublie les modèles trop longs, style surfeur. La longueur ne devrait pas dépasser 5 pouces.