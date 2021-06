Un duplex aménagé autour d'une verrière dans le quartier Rosemont

Passionnée des maisons neuves de style contemporain, la designer d’intérieur Manon Bélanger s’en est inspirée pour la construction de son duplex dans le quartier Rosemont, à Montréal. Une habitation étonnante où les aires de vie sont aménagées autour d’une verrière.

Manon Bélanger et son mari, Gaétan, n’en sont pas à leur première expérience de construction. «On a bâti un duplex de 3500 pi2 sur le Plateau Mont-Royal. On y a habité pendant trois ans. Lorsque nos deux filles ont quitté la maison, on a réalisé que le duplex était devenu trop grand. On a donc décidé de construire un nouveau logement de 2000 pi2 dans Rosemont. Notre rue est bordée de gros arbres et nous sommes près des commerces et des parcs», raconte Manon.

L’architecte Henri Cleinge, qui avait fait les plans de l’ancienne maison du couple, a réalisé la coquille de cette nouvelle construction, qui compte trois niveaux. Quant à la propriétaire, elle a dessiné la cuisine et les salles de bains. «On a choisi de vendre le rez-de-chaussée et d’occuper les étages. Il y a plus de lumière en hauteur, et on désirait créer une sorte de patio en plein centre de l’espace, poursuit-elle. En rentrant, on monte, et un effet wow est assuré grâce à la verrière, qui offre des mises en scène changeantes au fil des saisons», dit Manon.

L'entrée

La propriétaire voulait que l’on sente l’esprit scandinave de la maison dès l’entrée. Ainsi, l’escalier de chêne blanc se marie au plancher en béton poli et les murs sont très pâles. «Habituellement, je préfère le blanc, mais j’ai choisi cette fois-ci une nuance de grège léger, une teinte vraiment intéressante, car elle est enveloppante et chaleureuse», dit-elle.

Des éléments simples comme les crochets, les bancs en bois et la tablette en acier assurent le confort et la fonctionnalité de cet espace, qui est aussi doté d’un vaste placard intégré.

Le passage

À la fois pratiques et esthétiques, les bibliothèques servent de garde-corps et de présentoirs entre les deux escaliers. «Ce sont de beaux éléments qui dynamisent l’espace; j’y mets des plantes, mais aussi des livres et des objets décoratifs», indique la propriétaire.

Le salon

Manon Bélanger a conservé le canapé, le fauteuil, la table basse et la toile qui meublaient son ancien duplex. Elle a seulement changé les housses des coussins et ajouté un jeté coordonné parce qu’elle voulait intégrer des tons de terre en lien avec la nature. Les éléments en acier noir comme le lampadaire et la tablette murale donnent du caractère à l’ensemble.

La verrière

Atypique, la verrière transporte littéralement l’extérieur à l’intérieur. «C’est un endroit étonnant parce qu’il est à ciel ouvert. S’il pleut, on y voit tomber la pluie; l’hiver il se couvre de neige, alors j’y place un sapin avec des lumières. Pendant la belle saison, j’y mets des plantes.

J’ai fabriqué le mur noir avec mon mari. On a utilisé des lattes de bois qu’on a coupées, sablées et teintes sur trois faces», explique la propriétaire. Cet écran ajouré apporte de la texture et fait écho aux cadres de fenêtres noirs. «Chaque fois qu’on passe dans le couloir, on peut contempler la verrière, ses verdures et sa belle lumière. C’est très apaisant», dit-elle.

La salle à manger

La propriétaire possédait déjà les meubles de salle à manger. «J’ai simplement changé le recouvrement de certains fauteuils pour les harmoniser au reste du décor. Ce que j’aime dans cette pièce, c’est que grâce à la grande fenêtre, on a l’impression d’être dans un restaurant.»

Elle a opté pour un lustre original, qui intègre un demi-globe conçu pour recevoir un végétal. «Le petit projecteur noir éclaire la plante», explique Manon. Plutôt qu’un buffet, une étagère en acier bourgogne habille la cloison sans l’alourdir.

La cuisine

La designer a conçu sa propre cuisine. Résultat: une pièce on ne peut plus discrète, où les rangements sont regroupés principalement sous l’îlot et derrière les portes pleine hauteur au bout du comptoir.

«L’îlot est en FENIX, une matière super résistante qui arbore un magnifique fini mat», indique Manon. Les armoires laquées, lisses et sans poignées contribuent au look contemporain minimaliste de l’aire de vie.

La chambre principale

La maison comprend trois chambres. Deux d’entre elles se trouvent à l’étage, l’une servant de bureau, l’autre d’espace pour les invités. Quant à la chambre principale, elle occupe la mezzanine du deuxième étage.

Là encore, la propriétaire a introduit de l’acier, dont la structure du lit, l’étagère et la table de chevet sont composées. Blancs et biseautés, ces éléments aériens contribuent à procurer une atmosphère douce et fraîche à la pièce, où les tons clairs dominent. Des voilages filtrent la lumière naturelle, qui est abondante grâce aux portes-fenêtres.

La salle de bains principale

L’élégance est à son comble. Les grandes dalles de céramique mate du sol sont coordonnées à celles des murs, mais ces dernières alternent subtilement les finis mat et lustré. «Tout est en ton sur ton, mais j’ai joué avec les textures. Par exemple, les portes du meuble-lavabo présentent des reliefs arrondis. Le robinet et la suspension sont les seules touches contrastantes.

Sur le comptoir, on a posé juste une vasque plutôt que deux parce que ça convient à notre mode de vie et que ça me laisse plus d’espace pour me coiffer et me maquiller. Ça crée aussi une asymétrie très design», souligne la proprio.

Les terrasses

«Il y a des réglementations limitatives dans le secteur pour les deuxièmes étages. On ne pouvait pas utiliser la surface complète pour la terrasse, d’où l’idée d’y construire la chambre principale avec salle de bains attenante et de prolonger le tout par deux espaces extérieurs», explique Manon Bélanger.

Le couple profite ainsi d’un havre de paix à la cime des arbres, côté ruelle, et d’une zone de détente côté rue. «On y a installé un spa nordique. C’est important de prévoir ce type d’installation sur les plans avant la construction parce qu’il nécessite le renforcement du plancher», indique la proprio. Enfin, des chaises longues complètent ce coin tranquille en plein cœur de la ville.

