C’est bon à boire: Jessica Harnois nous présente 2 vins espagnols

C'EST BON À BOIRE en partenariat avec Valmonti

La sommelière Jessica Harnois nous propose 2 vins espagnols disponibles à la SAQ.

1. Dominio de Eguren Codice 2018, CELLIER, Bio, nature et abordable

Un excellent Vin Bio Nature, cépage Tempranillo, le cépage rouge le plus emblématique et populaire d’Espagne. Produit par la famille Eguren, soit l’œnologue Marcos Eguren, propriétaire de la Bodega Sierra Cantabria, un des domaines les plus prestigieux et réputés d’Espagne. La marque Codice est la gamme Bio de Marcos Eguren et la cuvée qu’on retrouve au Québec est Nature et surtout abordable pour cette catégorie de vin et pour un vin produit par Marcos Eguren. Viticulture organique, faible en sulfites ajoutés, avec un minimum d'additifs et de manipulations dans le chai.

S'accorde à merveille avec une Paella aux fruits de mer et chorizo.

Pour plus d'informations, consultez sa fiche SAQ ici.

2.Yllera Verdejo Vendimia Nocturna 2019, Cuvé en vendanges nocturnes

Cépage blanc très apprécié d’Espagne pour sa fraicheur et son équilibre. Provenant de la DO Rueda, appellation réputée pour produire les meilleurs Verdejo d’Espagne. Raisins récoltés en vendanges nocturnes, afin de mieux préserver la qualité des raisins et la fraicheur des arômes dans le vin. La Bodega Yllera est bien connue pour la qualité de leur Verdejo et la famille en est à la 6ieme génération de vigneron à produire du Verdejo en Rueda. Ils sont les pionniers du Verdejo et de l’appellation Rueda et ont grandement contribué à populariser cette appellation et ce cépage.

À déguster avec un Pavé de saumon et sommités de broccoli.

Pour plus d'informations, consultez sa fiche SAQ ici.