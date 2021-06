3 vins des régions viticoles de la Méditerranée

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc provençal fait de rolle qui est tout simplement irrésistible

IGP Méditerranée 2020

Studio Blanc by Miraval - Château de Miraval

Provence - France

Code : 14729134

Prix : 17,60 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des fish’n’chips, des croquettes de poulet, un burger de saumon...

Si vous avez craqué pour le délicieux rosé du Château de Miraval, vous succomberez également au charme immédiat de leur version vin blanc qui est baptisée Studio. Nez aux parfums de fleurs blanches, toucher de bouche caressant et onctueux, finale tout en fraîcheur... Impeccable et sans fausse note! Le prix est bon et le vin aussi, on aime! À boire dans les 2 années suivant son achat pour bien en profiter.

2- Un rouge de Sardaigne différent, déroutant, mais fort plaisant

Monica di Sardegna 2018

Perdera - Argiolas

Sardaigne - Italie

Code : 424291

Prix : 16,80 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des escalopes de veau parmigiana ou des pâtes en sauce tomate.

Sortez des sentiers balisés et goûtez cette cuvée qui est faite à 90 % du cépage monica. Une variété de raisins que l'on retrouve seulement en Sardaigne (et peut-être quelques parcelles ici et là en terroir espagnol d'où elle est originaire). Les baies sauvages telles le bleuet, le cassis, la mure et la cerise se font sentir à l'olfactif. Une certaine structure est présente sans que le vin soit trop dense ou trop tannique. On sent un fruit qui a su profiter du généreux soleil de ce climat méditerranéen qui est grandement profitable à ce terroir insulaire italien. La bouteille pourra séjourner un bon 2 à 3 ans encore dans la noirceur de votre réserve.

3- Un cabernet sauvignon catalan de bonne mouture qui vous éblouira les papilles

Penedès 2016

Cabernet Sauvignon - Casa Vella d'Espiells - Juvé y Camps

Catalogne - Espagne

Code : 13351459

Prix : 23,75 $

Disponibilités : 160 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes d'agneau grillées, un tomahawk de boeuf highland...

C'est bien connu, le cabernet sauvignon a besoin de beaucoup d'heures d'ensoleillement pour arriver à pleine maturité avant sa vendange. Ça tombe bien, car le terroir catalan en a du soleil à revendre! Celui que je salue ici a 5 ans d'âge et il se déguste à merveille dès maintenant! Son fruité est mûr, engageant, généreux, pulpeux, expressif et le produit offre une très appréciable complexité aromatique et gustative. Le boisé est présent, mais pas dominant. Du «gros jus» ibérique qui pourra se boire dès ce week-end ou lors des 4 à 5 années à venir.