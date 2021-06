Gaspacho de légumes grillés et basilic, croûtons à l’ail rôti

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Cari de poulet à l'indienne sur nouilles croustillantes

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients

3 grosses tomates des champs

1 poivron rouge

1⁄2 courgette verte

1⁄2 courgette jaune

1 petit oignon rouge

2 c. à soupe (30 ml) d’huile caméline

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de vin rouge

1 gousse d’ail

6 feuilles de basilic

1 c. à soupe (15 ml) de miel

Croûtons

4 tranches de pain de ménage

2 c. à soupe (30 ml) d’huile de caméline

1⁄4 tasse (60 ml) de gousse d’ail

Préparation

Étape 1 : Préchauffer le BBQ ou une grille bien nettoyée.

Étape 2 : Faire bouillir un chaudron avec deux litres d’eau bien salée. À l’aide de la pointe d’un couteau, tailler un X sur la pointe de la tomate et retirer le pédoncule. Plonger dans l’eau bouillante 30 secondes et retirer aussitôt dans une bassine d’eau glacée pour arrêter la cuisson. Retirer ensuite la peau puis disposer les tomates au mixeur. Réserver pour la suite.

Étape 3 : Couper les poivrons en quartiers, les courgettes en tranches et l’oignon en tranches de 2 cm. Les badigeonner d’huile de caméline et bien assaisonner de sel et poivre. Ensuite, les griller pour les marquer et les ramollir légèrement. Les refroidir au frigo et conserver une tranche de courgette et un morceau de poivron pour plus tard. Ajouter le reste des légumes grillés au mixeur pour la pulvérisation avec l’ail, le basilic, le vinaigre, le concombre et le miel.

*Une astuce pour le gaspacho, c’est d’émulsionner le gaspacho avec un peu de 7up. C’est bizarre, mais je vous garantis que c’est super intéressant. Cela apporte une acidité et un petit côté sucré et effervescent*

Étape 4 : Ensuite, couper les légumes en macédoine et parfumer de sel et poivre avec un peu d’huile de caméline. Réserver. Pour les croûtons, badigeonner les tranches de pain avec l’huile de caméline et bien les griller. Une fois bien rôtis, les frotter avec une gousse d’ail avant de les servir.

Étape 5 : Couler le gaspacho bien froid dans de beaux bols et garnir de légumes coupés en macédoine puis terminer avec un filet d’huile de caméline. Servir avec le croûton à l’ail.