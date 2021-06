VIE DE FAMILLE - Jean-François Baril nous propose des idées cadeaux pour la fête des Pères, qui aura lieu le 20 juin pour l'année 2021.

Fête des Pères: Nos meilleures idées cadeaux pour tous les papas

1. Le papa sentimental

Les cadeaux les plus simples, ceux qui viennent du coeur sont les plus appréciés! Pour les enfants plus jeunes qui veulent faire plaisir à papa voici quelques idées qui le toucheront droit au cœur

Un beau mot bien écrit à la main.

Un dessin représentant votre relation, vos loisirs ensemble

Un souper préparé avec attention ou un déjeuner au lit

Un montage vidéo

Un pique-nique

2. Le papa pratico-pratique

Si vous avez décider de faire une cadeau un peu plus dispendieux, parce que vous êtes plus grand ou parce que c’est pour votre conjoint, voici quelques idées qui pourraient faire plaisir. Allez-y dans des besoins, dans de la qualité aussi. Des choses qui restent et que l’on ne se paie pas nécessairement. On a tous tendance à acheter le meilleur rapport qualité-prix, mais lorsque c’est un cadeau, pourquoi pas acheter la qualité. Pensez à ses loisirs, à des petits plus qu’il ne s’offre peut-être pas.

Un rasoir pour peau sèche

Une brosse à dents qui s’adapte au brossage

Des soins pour la peau de la Maison Clayton Shagal

3. Le papa gourmand

Si on veut faire différent de la classique bouteille de vin, on pourrait opter pour un spiritueux. On trouve maintenant une tonne de bons spiritueux québécois. On a ici la l

La liqueur d’orange et l’Aperitivo de la distillerie NOROI, deux produits artisanaux québécois très intéressants pour vos cocktails! Un autre beau produit est le

le dry Gin Lafrance, qui est fait à Saint-Joseph-du-Lac.

L’une des trois crèmes de menthe de la microdistillerie québécoise Les Subversifs.

Un service à whisky, comme celui de la boutique KOZY. Ils ont aussi des pierres à whisky, pour rafraîchir sa boisson sans en diluer ou en altérer le goût.

4. Le papa lecteur

Pourquoi ne pas accorder un petit moment de répit à papa avec un bon livre?

Le « Petit guide de la vanlife sans filtre » de Dominic Arpin

Le tôme 2 de « Fumoir », qui vient de sortir, juste à temps pour la fête des Pères. Micael Béliveau, le maître fumeur, y propose 85 nouvelles recettes pour renouveler le plaisir de faire fumer les aliments.

« Dis-moi qui doit vivre » de Marc-André Chabot, un livre à rebondissements.

Pour les papas amoureux de la pêche, on peut leur offrir les histoires de pêche surprenante de Cyril Chauquet, avec son livre « Mordu de la pêche » ou bien le « Carnet du pêcheur », de Stéphane Labbé.

5. Le papa amateur de plein air

Si votre papa est un adepte de camping, il aimera la compagnie Owly Packs, qui fait le design et la conception de plusieurs produits de plein air innovateurs

La boutique KOZY a des verres à vin isotherme, parfaits pour savourer sa boisson préférée cette été, à l’extérieur, sans qu’elle ne devienne chaude.

AEER propose des sacs à dos ultra pratiques avec capuchon. Le sac et le capuchon sont imperméables, parfaits pour transporter un ordinateur portable.

6. Le papa gadget

Lambert fait de beaux sacs en cuir végane, parfaits pour le papa minimaliste, le papa homme d'affaires, le papa urbain ou le papa techno (exemplaires en studio). Des modèles aussi pratiques qu’élégants.

Le gabarit de perçage à angle permettra au papa rénovateur moderne de réussir tous ses travaux! Un bracelet magnétique qui retient tous les petits morceaux, comme les vis, lui sera également bien pratique!

7. Le papa comique

Jean-François avait aussi des suggestions pour nous faire sourire!