Rosacée : comment prévenir et traiter la maladie?

La rosacée est une maladie chronique inflammatoire, qui est visible sur les zones centrales du visage. Si vous en souffrez, sachez que vous n'êtes pas seuls : trois millions de Canadiens sont touchés par la rosacée. Voici des trucs pour la traiter ou la prévenir.

Le plus souvent, les symptômes de la rosacée apparaissent sur les joues, le menton et le front. Plus de la moitié des gens qui souffrent cette maladie auront aussi des symptômes oculaires. Bien qu'il existe plusieurs types de rosacée, la maladie se caractérise par une rougeur intermittente, de petits boutons ou des bosses.

Il n'existe aucune cure qui permet d'enrayer définitivement les symptômes de la rosacée. Toutefois, en modifiant certaines habitudes de vie et en utilisant les bons médicamments, il est possible de limiter l'apparition de symptômes. En la traitant rapidement, la rosacée a tendance à moins s'aggraver.

COMMENT TRAITER ET PRÉVENIR LA ROSACÉE?

1. Diminuer la prise de boissons chaudes

Les boissons, les soupes chaudes ainsi que les aliments épicés peuvent aggraver les symptômes de la rosacée. Pour limiter l'apparition de lésions, il est recommandé de limiter la caféine, le thé, la soupe et tous les aliments épicés.

2. Diminuer la consommation de vin

Contrairement à la croyance populaire, l'alcool n'est pas responsable de la rosacée. Toutefois, l'alcool peut déclencher les symptômes qui y sont associés. Le vin rouge semble particulièrement aggravant.

3. Éviter le soleil

Tous ceux qui souffrent de rosacée devraient éviter de s'exposer au soleil entre 11 heures et 15 heures. En tout temps, il est recommandé d'appliquer un écran solaire FPS d'au moins 30. Le soleil aggrave la rosacée.

4. Privilégier des savons doux

Certaines personnes peuvent confondre la rosacée et l'acné. Comme ils sont abrasifs et irritants, certains produits contre l'acné peuvent aggraver les symptômes de la rosacée. Ceux qui font de la rosacée ont généralement la peau sensible, c'est pourquoi les dermatologues vont recommander l'usage de savons doux.

5. Utiliser un humidificateur en hiver

La rosacée n'aime pas les écarts de température. Le froid extrême, l'air sec de l'intérieur ainsi que le vent peuvent contribuer à déclencher les symptômes. En hiver, il est possible d'utiliser un humidificateur et de bien hydrater la peau.

6. Avoir recours à la chirurgie au laser

La chirurgie au laser peut réduire et même, éliminer les vaisseaux sanguins. Quoique plus dispendieuse, cette méthode permet d'atténuer les rougeurs qui se trouvent sur le visage.

7. Prendre des antibiotiques

Un dermatologue peut prescrire des antibiotiques oraux ou topiques. Ces médicaments ont des propriétés anti-inflammatoires qui vont agir sur la rosacée. Les effets sont visibles entre 3 à 4 semaines après le début du traitement.

* d'après les informations de l'Association canadienne de dermatologie.