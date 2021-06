ENTREVUE: un nouveau EP pour Anthony Kavanagh

ENTREVUE - Depuis plus de 30 ans, Anthony Kavanagh charme le public francophone du monde entier. En faisant le saut dans la musique, il nous prouve, encore une fois, sa grande polyvalence.

Un nouveau EP pour Anthony Kavanagh

Le 28 mai dernier, Anthony Kavanagh lancait la chanson No man ever told ya, sur laquelle il a collaboré avec Marc Dupré. Il s'agit du troisième extrait de son EP, à paraître à l'automne 2021. Il commence également ses rodage pour son nouveau one man show, Happy. On en parle davantage avec lui.