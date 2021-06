Le Zoo de Granby cherche des prénoms pour ses deux bébés léopards

Maintenant âgés de 3 mois, les deux bébés léopards de l'Amour du Zoo de Granby sont fins prêts à être « baptisés » par vous!

Jusqu'au jeudi 10 juin, le Zoo de Granby invite la population à voter pour son duo de prénoms favoris. Chaque prénom suggéré par les techniciens en soins animaliers possède une signification particulière. Parmi la sélection, il est possible de voter pour Novak et Tayna, Axel et Zima ou Chudo et Zorka.

Le Zoo de Granby avait annoncé, le 8 mars dernier, la naissance de deux bébés léopards de l'Amour, nés respectivement à 2h40 et 4h54. Cette double naissance était particulièrement attendue par l'équipe du Zoo, mais aussi à travers le monde. D'ailleurs, la naissance naturelle a été capté par vidéo.

Le Zoo s'affaire, depuis une quinzaine d'années, à protéger les léopards de l'Amour, classés en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Seulement 200 individus vivent en milieux zoologiques et 80 en milieux naturels, et ce, à travers le monde.

En plus de la femelle Hope, qui a donné naissance aux duos de léopards de l'Amour, le Zoo de Granby héberge 5 autres léopards. Ils cohabitent dans de nouveaux espaces construits spécialement pour eux afin de favoriser la reproduction et la conservation. Ces installations, qui sont situées à proximité de leur quartier intérieur, ne sont pas accessibles au public.