SI ON S'AIMAIT: Comment assumer sa différence?

SI ON S'AIMAIT - Louise Sigouin, sexologue de l'émission Si on s'aimait, nous donne des conseils pour assumer notre différence, en couple et en société, et nous affirmer avec confiance.

Comment assumer sa différence?

Arriver à s'assumer en société, malgré ses différences, est un processus qui peut être long, mais gratifiant et libérateur! Louise Sigouin, sexologue de l'émission Si on s'aimait, nous explique que le premier pas vers une vie plus assumée est d'apprendre à se connaître. Ensuite, s'habituer à simplement nommer nos préférences et exprimer qui l'ont est apporte un grand sentiment de libération face à l'opinion des autres.

S'exposer tel que l'on est est un risque à prendre, comme on ne peut jamais prévoir la réaction des autres. Toutefois, lorsqu'on est bien ancré dans notre identité, ce risque en vaut le coût et permettra d'aquiérir encore plus de confiance en soi.

Alors que la saison de Si on s'aimait tire à sa fin, Louise fait le point sur les apprentissages des participants.

D'abord, Gabriel a appris à se présenter tel qu'il est réellement et à assumer ses différences en se respectant. Sébastien, quant à lui, a travaillé sa capacité à s'engager.

Pour Guillaume, c'est la communication qu'il devra travailler, alors qu'Amélie a appris l'importance de se respecter et se faire respecter en nommant ses inconforts.

Brigitte et Sylvain, qui sont tout deux très indépendants et autonomes, on pris conscience que le couple pourrait leur apporter des apprentissages qui ne se font qu'à deux.

Voyez les dernier épisodes de la saison 2 de Si on s'aimait les 9 et 10 juin à 19h, à TVA et TVA+. Retrouvez Louise Sigouin, ainsi que de nouveaux participants pour une troisième saison, dès cet automne.