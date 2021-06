Dites adieu aux vacances sous les palmiers (et aux cocktails trop sucrés)! La pandémie nous aura prouvé, une fois de plus, que le Québec n'a rien à envier à ses voisins du sud. Pour profiter pleinement de la belle saison, on met le cap vers la métropole. Découvrez les 10 meilleures activités à faire à Montréal (et ses environs), que ce soit en solo, en duo ou en famille.

QUOI FAIRE À MONTRÉAL?

1. Aller au ciné-parc

Un petit road trip improvisé sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord vous amènera vers l'un des deux ciné-parcs de la grande région métropolitaine. Le ciné-parc Saint-Hilaire et le ciné-parc Saint-Eustache possèdent des écrans extérieurs pour une expérience cinématographique en plein air.

2. Louer un pédalo en forme de cygnes

Ouvrez l'oeil! Chaque été, sur le canal Lachine, on peut apercevoir des pédalos en forme de cygnes. Chaque cygne peut accueillir jusqu'à quatre personnes à son bord. Il s'agit d'une activité originale à faire avec sa meilleure amie, sa blonde ou sa marmaille. L'entreprise de location centre nautique du canal Lachine propose aussi des balades en kayaks ou en canoës.

3. Visiter la nouvelle plage de galets

La nouvelle plage de galets du quartier Pointe-aux-Trembles sera enfin ouverte pour la première fois cet été. Cet endroit a été aménagé pour se rafraîchir lors des chaudes journées d'été, mais aussi pour admirer les couchers du soleil. Une splendide passerelle en bois se prolonge jusqu’au fleuve.

4. Pique-niquer dans un verger

Pour le deuxième été consécutif, l'équipe du Pied de cochon propose une formule gagnante : des paniers pique-niques gourmets à déguster dans l'un des plus beaux vergers de Mirabel. Le menu, qui comprend une dizaine de petits plats, peut varier selon la disponibilité des aliments.

5. Organiser un BBQ sur l'eau

À Boucherville ou à Laval, il est possible de faire la location d'embarcations nautiques, qui possèdent tout le nécessaire pour faire un BBQ en famille ou en amoureux! Originaux, ces «bateaux beignes» peuvent accueillir un groupe de 2 à 8 personnes pour la journée ou la soirée.

6. Essayer le centre d'escalade extérieur du Parc Olympique

Un nouveau centre d'escalade extérieur vient de s'installer sur l'esplanade du Parc Olympique. Cette activité à faire à Montréal permet à tous les membres de la famille de se dégourdir les muscles puisque plusieurs niveaux de difficulté sont offerts sur le site.

7. Cueillir des tulipes

Chaque année, une ferme agrotouristique de tulipes de Laval et Boucherville offre aux familles la possibilité de s'émerveiller devant une déclinaison de fleurs, de toutes les couleurs. Petits et grands peuvent se promener dans le champ multicolore, à leur guise.

8. Jouer à un jeu d'échec géant

Jusqu'au 27 juin, le quartier des spectacles se transforme en véritable terrain de jeux. À l'angle des rues Saint-Catherine et Jeanne-Mance, d'immenses jeux d'échecs prennent place du mercredi au dimanche pour que vous puissiez affronter des adversaires tenaces (ou pas!).

9. Faire de la planche à pagaie

La planche à pagaie, aussi appelée paddle board, est un sport nautique qui se pratique en été, sur une rivière ou un lac. Il est possible de s'initier à ce sport, en suivant des cours de yoga ou de fitness au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

10. Flâner dans un parc

La métropole regorge d'espaces verts pour relaxer et s'amuser, entre amis ou en famille! Avec une vingtaine de parcs, totalisant près de 2 000 hectares, répartis aux quatre coins de l'île, Montréal peut se targuer d'être une ville verte. Parmi eux, nous avons répertorié les 10 plus beaux parcs de Montréal.