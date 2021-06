Une grandiose demeure au coeur des Laurentides

Invitant et audacieux, voilà qui qualifie merveilleusement bien le décor de cette demeure récemment agrandie, située dans les Laurentides. Un tour du propriétaire s’impose!

Nichée près de la ville d’Estérel, face à un lac, et entourée d’arbres matures, cette résidence secondaire a subi quelques changements afin de mieux répondre aux besoins des occupants. «Les parents et leurs trois enfants adorent recevoir les amis et la famille; j’ai donc tout mis en œuvre pour que l’endroit respire la convivialité», confie la designer Cindy Brownstein.

L’ajout de deux étages a permis d’agrandir tous les espaces. Histoire de rappeler les origines européennes du propriétaire, la designer a souhaité créer un décor à l’image d’une villa champêtre du Vieux Continent, qu’elle a ponctué de notes contemporaines pour l’ancrer dans notre époque. Des matériaux nobles comme le marbre et le bois côtoient des objets d’aspect ancien, tandis que les accents métalliques viennent dynamiser la composition. Le résultat est à la fois décontracté et chic.

La cuisine

Drew Hadley

Dans cette pièce, tout est pensé pour simplifier la vie des occupants. L’îlot surdimensionné cache une pléthore de rangements qui permettent d’exposer de beaux objets et d’avoir un accès rapide à ce dont on a besoin. Les armoires blanches aux lignes épurées se marient aux murs de marbre et aux comptoirs en quartz, extrêmement faciles d’entretien.

Pour apporter une touche de légèreté, la designer a intégré des étagères suspendues qui accueillent vaisselle et verrerie. Quelques touches métalliques, dorées ou argentées, brillent çà et là, conférant un aspect résolument urbain au décor.

Drew Hadley

Aménagement Cindy Brownstein, designer, Cindy B Decor • Armoires Cindy Brownstein (conception); Jazzy Design (réalisation) • Comptoirs en quartz et dosseret en marbre par l’entremise de la designer • Appareils ménagers Signature Bachand • Étagères en métal et marbre Cindy Brownstein (conception); Hayes Nulman Design (réalisation)

Drew Hadley

Drew Hadley

Le salon

Drew Hadley

Les immenses baies vitrées qui s’ouvrent sur la terrasse extérieure offrent une vue spectaculaire sur la nature. Ici, la designer a misé avant tout sur la convivialité.

Il était impensable de supprimer l’imposante cheminée de pierre; les froides soirées d’hiver sont adoucies par le foyer qui s’y loge. Les canapés ultraconfortables et les meubles en bois, qui appartenaient déjà à la famille, réchauffent aussi l’atmosphère à leur manière. Pour lier tout cela, la designer a simplement apporté de la texture en choisissant un tapis laineux et quelques coussins aux étoffes pelucheuses.

Tapis par l’entremise de la designer

La salle à manger

Drew Hadley

Parce que l’été tout le monde va et vient entre l’extérieur et l’intérieur, il fallait opter pour un aménagement pratique et minimaliste. La designer a usé d’ingéniosité en sélectionnant une table conçue pour l’extérieur, qui cache derrière ses lignes élégantes une grande résistance. Elle s’accommode aisément aux courbes contemporaines des fauteuils qui l’entourent. Enfin, le lustre à pampilles apporte à l’espace une touche théâtrale.

Table Jardin de Ville • Fauteuils Daun Curry • Lustre Ambienti Design

La chambre de fille

Drew Hadley

La chambre de l’une des filles de la proprio marie classicisme et modernité. La designer a pour cela choisi, d’une part, un chic papier peint bleu dont l’imprimé floral rappelle le décor des villas européennes.

D’autre part, elle a opté pour une tête de lit matelassée et une literie ton sur ton évoquant le luxe d’une chambre d’hôtel contemporaine. Suspendues au plafond, trois ampoules laissées nues font vibrer la pièce sur un rythme très tendance.

Lit RH • Literie, table de chevet et coussins Daun Curry • Lampe de chevet Luminaires & cie. • Papier peint, habillage de fenêtre et tapis par l’entremise de la designer

La salle de bains attenante

Drew Hadley

Il suffit parfois de bien peu pour requinquer un décor. «Lorsqu’on rénove, il n’est pas toujours nécessaire de tout faire fabriquer sur mesure», explique la designer. La sobriété et la linéarité du meuble-lavabo gris, acheté tel quel, mettent en valeur les courbes des nouveaux miroirs et du délicat lustre en laiton.

Pour une unité parfaite, la baignoire s’insère dans un coffrage recouvert des mêmes carreaux blancs qui habillent la pièce. Cette composition immaculée fait bien ressortir les éléments dorés.

Drew Hadley

Meuble-lavabo, baignoire et robinetterie Batimat • Céramique Céragrès • Lustre antiquité

La chambre principale

Drew Hadley

La pièce, à laquelle on accède par un escalier privé, a été ajoutée lors des travaux de rénovation. De la chambre, la vue est impressionnante! La designer y a créé une ambiance parfaite pour le cocooning. Très peu meublé, l’espace paraît grand et lumineux grâce à une fenestration imposante.

Les rangements intégrés, d’un délicat bleu grisé – seule touche de couleur dans ce décor –, sont reliés entre eux par un tapis de laine. Pour marquer, une fois de plus, les origines européennes du propriétaire, la designer a opté pour un lit qui n’est pas sans rappeler ceux des châteaux français.

Drew Hadley

Lit, tables de chevet, literie, lustre, lampe et applique Ambienti Design • Rangements intégrés Cindy Brownstein (conception); Jazzy Design (réalisation) • Foyer Centre du Foyer & Spas St-Jérôme • Habillage du foyer en quartz Stone Tile • Habillage de fenêtre par l’entremise de la designer • Tapis Kravet

La salle de bains principale

Drew Hadley

La designer a misé à la fois sur le charme d’autrefois, l’élégance du blanc et l’audace de la modernité. Simplement posé sur le sol, le grand miroir au cadre finement ouvragé agrandit l’espace. Quant au meuble-lavabo, ses lignes contemporaines tranchent avec le style classique de la baignoire et de l’armoire en bois.

Drew Hadley

Meuble-lavabo Cindy Brownstein (conception); Jazzy Design (réalisation) • Céramique Céragrès • Baignoire et robinetterie Batimat • Armoire, lustre et miroirs Ambienti Design • Table d’appoint Zone • Habillage de fenêtre et appliques par l’entremise de la designer

Drew Hadley

L'extérieur

Drew Hadley

Durant l’été, la terrasse devient un prolongement de la maison grâce aux baies vitrées qu’on peut laisser complètement ouvertes. De cet endroit, on jouit d’une vue exceptionnelle. En contrebas, la piscine et son salon de jardin offrent aux occupants et à leurs invités de nombreuses possibilités d’activités pour profiter des beaux jours.