ENTREVUE: Les aventures de Dominic Arpin

ENTREVUE - Dominic Arpin nous parle de Van aventure: le périple, l'émission et, maintenant, le livre!

Les aventures de Dominic Arpin

La «vanlife» n’a jamais été aussi populaire au Québec et dans le monde. Dominic Arpin a suivi le phénomène de près au cours des dernières années et l'a même expérimenté, avec l'émission Van aventure. Il propose maintenant un guide pratique et complet pour tous ceux et celles qui rêvent de partir à l’aventure dans une camionnette aménagée. Il révèle aussi les plus beaux endroits qu’il a découverts au volant de sa van et présente quelques-unes des personnes inspirantes qu’ils a croisées sur sa route dans le livre Van aventure: petit guide de la vanlife sans filtre, disponible en librairie.

L'émission Van aventure sera de retour pour une 3e saison! D'ici là, vous pouvez voir la saison 1 à TVA les lundis, à 19h30 et la saison 2 à Évasion les mercredis, à 21h.