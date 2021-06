Pourquoi les moustiques sont-ils attirés par vous (et pas par votre voisin)?

Ce ne sont ni des vampires ni des loup-garous et, pourtant, ils ont cette propension à sucer le sang humain. Les moustiques, aussi appelés les maringouins, vous sembleront plus nombreux entre le mois de juin et de juillet. Pourquoi sont-ils attirés par vous, plutôt que par quelqu'un d'autre? Voici les explications de l'équipe d'En 5 minutes avec Baptiste Zapirain et Charles Trahan

La province du Québec compte, à elle seule, 57 espèces de moustiques, selon le ministère de l’Environnement. De ce nombre, près de la moitié s'en prend aux êtres humains. Les autres espèces de moustiques vont plutôt préférer le sang des animaux.

Selon le journaliste Baptiste Zapirain, les moustiques se servent de leurs six trompes lorsqu'ils nous piquent. Leurs trompes leur permettent à la fois de scier la peau, maintenir les tissus écartés, pomper le sang et injecter un peu de salive pour bloquer les défenses immunitaires.

Pourquoi les maringouins vous piquent-ils?

Contrairement à la croyance populaire, les maringouins ne nous piquent pas pour se nourrir, mais plutôt pour nourrir les oeufs. Les femelles ont besoin de nos acides aminés, indispensables au développement des oeufs, avant la ponte.

Si les maringouins sont plus attirés par vous que par votre voisin, ce n'est pas parce que vous dégagez des odeurs sucrées ou que vous avez mangé un aliment épicé. S'ils ont tendance à être attirés par vous, c'est parce que les particules chimiques que vous émanez les attirent.

C'est d'abord le CO2 que vous dégagez, lorsque vous respirez et transpirez, qui les attire. Si vous respirez fort ou transpirez abondamment, les risques que vous attiriez les moustiques sont plus élevés puisque les moustiques peuvent repérer le CO2 à 50 mètres à la ronde.

Les acides lactiques, présentes sur la peau, peuvent aussi attirer les moustiques. Comme le corps humain est composé de près 300 odeurs différentes, il est presque impossible de savoir quelles odeurs corporelles attirent les moustiques.

Selon une étude parue dans la revue scientifique PLOS ONE, les maringouins sont aussi attirés par les bactéries. En effet, certaines compositions de bactéries peuvent contribuer à les charmer.

Finalement, il a été démontré que la génétique joue un rôle dans l'attrait que les moustiques ont pour vous, plus qu'un autre!