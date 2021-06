Bavette de veau et pesto de fleur d'ail

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 2

Temps de préparation : 30 minutes

Ingrédients

2 bavettes de veau

225 g d’asperges

250 g de pommes de terre grelots rouges

2 oignons verts

30 ml de moutarde à l'ancienne

15 g de parmesan

1 citron

30 ml d’amandes tranchées

30 g de bébés épinards

4 fleurs d'ail

Huile d'olive

Beurre salé

Vinaigre de vin rouge

Préparation

Zester le citron et le couper en deux. Couper les pommes de terre en deux. Couper le bout des asperges. Hacher les oignons verts et la fleur d'ail. Placer les bavettes de veau dans une assiette, badigeonner d'huile d'olive et saler et poivrer. Laisser quelques minutes à température pièce jusqu'à l'étape de la cuisson.

Placer les pommes de terre dans une casserole et couvrir d'eau. Cuire 12-15 minutes. Égoutter et réserver.

Dans un malaxeur ou à l'aide d'un bras mélangeur, faire une purée avec la fleur d'ail, les épinards, les amandes, le parmesan, le zeste de citron, le jus d'un demi-citron et 3 c. à s. d'huile d'olive. Saler et poivrer et bien mélanger.

Dans un poêle, à feu moyen-élevé, cuire les bavettes de veau, préalablement assaisonnés, 3-4 minutes de chaque côté. Retirer et réserver. Dans la même poêle, cuire les asperges 3-4 minutes et saler et poivrer.

Dans un bol, mélanger les pommes de terre, les oignons verts, la moutarde à l'ancienne, 2 c. à s. de beurre et 1 c. à s. de vinaigre de vin rouge. Saler et poivrer et bien mélanger.

Servir la bavette de veau avec le pesto de fleur d'ail, les asperges et la salade de pomme de terre grelots. Bon appétit!