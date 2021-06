25 ans de carrière d’Eve-Marie : son équipe lui rend hommage

Eve-Marie a commencé sa carrière en 1996. Pour ses 25 ans en télévision, son équipe a voulu lui rendre hommage.

GENEVIÈVE HÉBERT-DUMONT

«Travailler avec Eve-Marie, c’est un des plus grands privilèges qu’on puisse avoir dans une carrière. Quand ta capitaine est aussi rigoureuse, vive, à l’écoute, talentueuse, t’as envie d’embarquer dans le même bateau qu’elle. Et quand en bonus c’est une humaine profondément authentique...une vraie fine...ça se reflète sur le reste de l’équipe. Chaque fin de semaine quand je file sur la 40, je me dis que je m’en vais encore apprendre, m’amuser et en bonus on aura peut-être un party chez elle là où les radis sont coupés en étoile, les saucisses parfaitement roulées dans le bacon et où il ne manquera jamais de fous rire et surtout pas de bulles. Le jour où il y aura la catégorie «Femmes les plus respectées de la télévisions québécoise», le public va t’en donner un trophée. Merci Eve-Ma, je t’aime.»

ANNIE-SOLEIL PROTEAU

«Capitaine Lortie. Tout tient en ces deux mots. Eve-Marie, t’es une rassembleuse, qui nous a accueillis avec chaleur autant dans ton équipe que dans ta maison. Rien n’est un show de boucane avec toi, tout est incarné et honnête. J’aime ton intelligence, ta vivacité. Quand les caméras ne roulent pas, tu peux dans une même phrase t’intéresser autant à un enjeu politique, que m’amener une réflexion profonde sur ma vie. Mais tout ça, c’est beaucoup de mots pour dire ceci : tu es une femme dont la brillante tête n’a d’égal que son grand cœur.»

ALEXANDRE DUBÉ

«Eve-Marie est une grande dame de la télévision québécoise. J’ai le privilège d’apprendre à ses côtés depuis les 7 dernières années à Salut Bonjour Week-end. Elle a eu un impact majeur sur ma carrière, ses conseils sont précieux et justes. Elle a toujours veillé sur moi professionnellement et je lui en serai toujours extrêmement reconnaissant. Eve-Marie est la personne avec la plus grande culture générale que je connaisse. Toujours bien préparée, elle est une intervieweuse d’exception, dans une classe à part.

Grande rassembleuse, une invitation chez notre capitaine n’attend pas l’autre. Souper d’huîtres, de homard, je n’en manque pas un (même si je ne mange pas de fruits de mer)!

Chapeau pour tes 25 ans de carrière! Je t’aime profondément!»

VINCENT DESSUREAULT

«Quand on travaille dans les médias on nous demande souvent si un tel ou une telle est «vraiment gentil ou gentille, si c’est un vrai fin ou vraie fine». Mais ce n’est pas ce que les gens nous demandent sur toi, Eve-Marie. Ils le savent ça. Tu dégages déjà en ondes ce que tu es vraiment, un équilibre parfait entre la rigueur, le professionnalisme, le goût du travail bien fait et ta gentillesse, ta sensibilité et ta bienveillance. Des qualités qui font de toi l’animatrice parfaite de SBWE parce que tu peux à la fois être rigoureuse et crédible en information, à l’écoute et sensible dans les entrevues et toujours être là pour nous sortir du pétrin si on un problème technique ou... Qu’on est juste bien mêlé dans une nouvelle. On sait que tu es là et que tout se passera bien.

Travailler avec toi est un des plus grands privilèges que j’ai eu dans ma carrière et je suis sûr que les téléspectateurs reconnaissent aussi leur privilège de t’avoir dans leur écran chaque semaine.»

JEAN-MICHEL BOURQUE

«Eve-Marie, c’est un capitaine dans une chambre de hockey, un leader qui guide tous ses coéquipiers dans le bon sens... Qui les fait bien paraître et les place dans une position gagnante!»

LES ÉQUIPES, AU FIL DES ANS

Au fil des ans, l'équipe de Salut Bonjour Week-end a pu compter sur l'authenticité et la joie de vivre d'Eve-Marie! Très rassembleuse, notre animatrice ne manque aucune occasion pour passer du temps avec l'équipe, que ce soit lors d'une sortie aux pommes ou un barbecue.