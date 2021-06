ENTREVUE: Jonathan Roy

ENTREVUE - Le 28 mai dernier, Jonathan sortait son EP My Lullaby et sera au Festival d’été de Québec le 16 juillet.

Entrevue avec Jonathan Roy

Avec près de 300 000 abonnés sur sa chaine Youtube, on peut dire que Jonathan Roy en a fait des heureux avec la sortie de son nouvel album. Il a lancé son EP My Lullaby le 28 mai dernier et a déjà 5 albums a son actif en seulement 10 ans de carrière. Son succès Keeping Me Alive, qui a attiré 57 millions de vues sur YouTube, lui a permis de se faire découvrir par de nouveaux marchés tels que les États-Unis, la France, le Brésil et même la Roumanie! Jonathan sera au Festival d’été de Québec le 16 juillet. On parle avec lui de ses inspirations, de sa détermination et de ses projets.