Dites adieu aux vacances sous les palmiers (et aux cocktails trop sucrés)! La pandémie nous aura prouvé, une fois de plus, que le Québec n'a rien a envier à ses voisins du sud. Pour profiter pleinement de la belle saison, on met le cap vers la Capitale-Nationale. Découvrez les 10 meilleures activités à faire à Québec (et ses environs), que ce soit en solo, en duo ou en famille.

QUOI FAIRE À QUÉBEC?

1. Profiter du Festival d'été de Québec

Vous pensiez que l'été allait être ordinaire? Détrompez-vous. Le festival d'été de Québec a annoncé qu'il se produira cet été, mais en formule plus intime. Cette édition «pas comme les autres», qui se tiendra du 1er au 25 juillet, mettra en scène une vingtaine d'artistes de chez nous sur la Grande-Allée. Avez-vous déjà votre macaron?

Tout savoir sur le Festival d'été de Québec

Philippe Ruel

2. Visiter l'île d'Orléans

Située aux abords du fleuve Saint-Laurent, l'île d'Orléans offre une vue imprenable sur la ville de Québec. Avec ses généreux vergers et ses sublimes vignobles, il est tout à fait naturel que cette destination s'inscrive dans un itinéraire de vacances.

Xavier Girard

3. Visiter l'aquarium de Québec

L'aquarium de Québec est l'activité parfaite à faire en famille, été comme hiver. C'est dans cet environnement magique que petits et grands font la connaissance d'ours blancs, de phoques communs, de morses, de renards arctiques et d'oiseaux de proie.

Tout savoir sur l'aquarium de Québec

Jeff Frenette Photography

4. Essayer le funiculaire du Vieux-Québec

Vues de haut, les promenades du Quartier Champlain sont encore plus magnifiques! Le funiculaire du Vieux-Québec, construit en 1879, permet de visiter et de contempler la ville de Québec sous un angle nouveau.

Tout savoir sur le funiculaire du Vieux-Québec

Instagram : @seanmcveigh

5. Boire un cocktail les deux pieds dans l'eau

La Cour arrière du Festibière est une immense terrasse située dans le Vieux-Québec. Si elle vaut le détour, c'est surtout parce qu'il est possible de boire un rafraîchissant cocktail, en ayant les deux pieds dans l'eau. Des tables de pique-nique et des chaises Adirondack ont été installées pour profiter de l'été.

Tout savoir sur la Cour arrière du Festibière

Facebook : La Cour arrière du Festibière

6. S'aventurer sur la Via ferrata du Canyon Sainte-Anne

Située à 30 minutes de la ville de Québec, cette activité convient à ceux qui ont soif d'aventures! Avec plusieurs trajets de descentes en rappel et en tyrolienne, la Via ferrata du Canyon Sainte-Anne offre une expérience unique pour toute la famille.

Tout savoir sur la Via ferrata du Canyon Sainte-Anne

Canyon Sainte-Anne

7. Visiter le Morrin Center

Construite au 19e siècle, la bibliothèque de langue anglaise Morrin Center est riche en histoire. En sillonnant les allées de ce centre culturel, vous serez pulvérisés dans un autre monde. L'accès à cet univers magique est gratuit pour les enfants de 8 ans et moins.

Tout savoir sur le Morrin Center

8. Visiter un site traditionnel Huron

Une incursion dans la culture de la Nation huronne-wendat est l'une des belles activités qu'il est possible de faire à Québec. Différents ateliers sont organisés pour en connaître davantage sur le mode de vie de cette communauté.

Tout savoir sur le site traditionnel Huron

9. Plonger dans l'univers de Picasse

Jusqu'au 12 septembre 2021, le Musée national des beaux-arts du Québec présente l'exposition Picasso. Il s'agit d'une incursion dans l'univers de ce grand artiste, qui a mis en lumière le corps humain tout au long de sa carrière.

Tout savoir sur le Musée national des beaux-arts du Québec

Idra Labrie, MNBAQ

10. Essayer la nouvelle passerelle de la Chute-Montmorency

Cet été, le parc de la Chute-Montmorency s’est refait une beauté! De nouveaux sentiers pédestres ont été aménagés au bas de la chute afin de rendre l'expérience plus agréable. La passerelle contemplative offre un point de vue imprenable sur le paysage.

Tout savoir sur le parc de la chute-Montmorency