Dites adieu aux vacances sous les palmiers (et aux cocktails trop sucrés)! La pandémie nous aura prouvé, une fois de plus, que le Québec n'a rien à envier à ses voisins du sud. Pour profiter pleinement de la belle saison, on met le cap vers les Laurentides. Découvrez les 10 meilleures activités à faire à Mont-Tremblant (et ses environs), que ce soit en solo, en duo ou en famille.

Découvrez les 10 meilleures activités à faire à Montréal et les 10 meilleures activités à faire à Québec.

QUOI FAIRE À MONT-TREMBLANT?

1. Faire de l'équitation

Le centre d'équitation de Mont-Tremblant propose des excursions pour toute la famille à dos de cheval. Cette activité authentique vous amènera à sillonner les sentiers montagneux de la région des Laurentides.

Tout savoir sur l'activité d'équitation.

2. S'initier à l'escalade

Les guides certifiés de Mont-Tremblant proposent de vous initier à l'escalade. Cette activité s'adresse principalement aux initiés, qui apprendront comment escalader des parois rocheuses et descendre en rappel en toute sécurité.

Tout savoir sur l'activité d'escalade

3. Faire de la luge urbaine

Cette activité est un heureux mélange entre une descente à toboggan et une sortie en karting. Peu importe l'âge ou l'assurance du conducteur, cette activité estivale promet d'en mettre plein la vue à ceux qui oseront l'expérience!

Tout savoir sur la luge urbaine

Facebook : Skyline Luge Mont Tremblant

4. Faire du vélo de montagne

La montagne de Tremblant, on peut la dévaler en ski, à la course, en luge et... à vélo! Que vous soyez initiés ou non, des dizaines de pistes de vélo de montagne ont été aménagées. Il est également possible de louer tout l'équipement nécessaire sur place.

Tout savoir sur le vélo de montagne.

5. Pêcher la truite

Le parc national du Mont-Tremblant est constitué de plus d'une cinquantaine de lacs où il est possible de taquiner la truite. Jusqu'au 6 septembre, la plupart des lacs offrent la possibilité de louer une embarcation pour la journée.

Tout savoir sur la pêche au parc du Mont-Tremblant.

Facebook : Parc national du Mont-Tremblant

6. Survoler le Mont-Tremblant en hélicoptère

Avez-vous des idées de grandeur? Douze mois par année, il est possible de survoler la région des Laurentides à bord d'un hélicoptère. Ce point de vue unique vous permettra d'observer la nature sous toutes ses coutures.

Tout savoir sur Heli-Tremblant.

Facebook : Héli-Tremblant

7. Descendre la rivière en tubes

C'est avec un tube pneumatique que vous sillonnerez la Rivière-Rouge tout en douceur. Il est possible de vous arrêter pour faire un pique-nique sur l'une des petites plages de sables blancs. Un service de navette est également disponible!

Tout savoir sur la descente de la rivière rouge en tubes.

8. Faire de la Tyrolienne

L'une des cinq Tyroliennes vous transportera du sommet du mont Tremblant jusqu’au village piétonnier. Incontournable, cette activité offre un point de vue unique sur la région.

Tout savoir sur Ziptrek Écotours.

Facebook : Ziptrek Tremblant

9. Assister à un spectacle d'oiseaux de proie

Le Mont-Tremblant est l'endroit tout indiqué pour aller à la rencontre de fascinantes espèces. Il est possible de faire l'observation d'oiseaux de proie, dont l'aigle, le hibou ou la buse.

Tout savoir sur Faucon-Éduc.

10. Se prélasser à la plage

Située aux abords du lac Tremblant, la plage du Parc Plage permet aux familles de se baigner, jouer et pique-niquer en toute sécurité durant une bonne partie de la saison estivale.