4 astuces pour bien monter un plateau de fromages

Saviez-vous qu’il existe plus de 800 fromages provenant de toutes les régions du Québec? Grâce à la passion et au savoir-faire des artisans d’ici, ces produits uniques et issus de la richesse de notre terroir sont primés à travers le monde.

En repas, collations, bouchées, ou encore intégrés comme ingrédient dans une recette, les fromages d’ici font partie de cette catégorie d’aliments que tous prennent plaisir à savourer, et ce, peu importe l’occasion, que ce soit en famille ou prochainement entre amis!

Voici donc 4 conseils pour créer un (ou plusieurs!) plateau de fromages à votre image.

1. Trouvez votre style

Rachel Claire // Pexels

Il n'y a pas de règles pour faire un plateau, l'important est de s'amuser et d'être créatif. Osez agencer les couleurs, les arômes, les formes, les textures et les saveurs; votre expérience n’en sera que bonifiée!

Si vous souhaitez plutôt être guidé et inspiré, il existe une panoplie de styles de plateaux de fromages à élaborer: tapas, bières, alcools forts, cafés, thés et desserts. Ils sont tous plus savoureux les uns que les autres, mais par où commencer?

2. Sélectionnez les fromages

Pexels // Naim Benjelloun

Une fois que vous avez trouvé le style de plateau que vous souhaitez réaliser, il faut sélectionner les fromages qui en feront partie, idéalement entre trois et cinq aux saveurs et textures différentes afin que votre sélection plaise à tous. Voici 5 délicieux fromages qui ont été présentés par le chef Jonathan Garnier à Salut Bonjour:

Ces fromages, qui proviennent des quatre coins de la province, sauront vous mettre en appétit. Petit conseil: pensez toujours à y intégrer un fromage doux. Vos invités vous remercieront de prendre en compte les goûts de tous!

3. Choisissez les accompagnements

Pexels // Alexy Almond

Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité! Servis directement sur le plateau ou dans de petits bols, les accompagnements complètent à merveille la présentation et agrémentent le goût des fromages – sans leur faire concurrence.

Parmi les choix les plus populaires, on retrouve le pain, les craquelins, le chutney, les confitures, les fruits séchés, les noix, le chocolat, les baies – excellentes avec les fromages bleus –, les charcuteries, les oignons marinés, les olives, les tomates, le pesto ainsi que la tapenade.

Accompagnez le tout d’un brin de fines herbes et d’une sélection de vos boissons préférées et le tour est joué!

4. Enjolivez le tout

Photo Adobe Stock

Évidemment, le choix des éléments qui composent votre plateau de fromages fait partie intégrante de sa réussite, mais la manière de les disposer fait toute la différence sur le plan visuel. N'oubliez pas que vous mangez d’abord avec vos yeux!

Le support

Le secret d'une belle présentation passe par le choix du plateau lui-même, notamment par les textures, les couleurs et la disposition. Êtes-vous plus du type bois artisanal, carreaux de céramique, marbre ou grès?

La disposition

La norme veut que les fromages soient disposés du plus doux au plus fort, alors que la tendance est à laisser les fromages presque en entier sur le plateau avec un couteau attitré pour chaque. Dans le cas d’un fromage jaune à pâte ferme, les cubes, les triangles ou encore les bâtonnets sont appréciés, alors que pour ceux à pâte plus molle, les pointes sont plus pratiques.

Pour découvrir plus de fromages d'ici et en apprendre davantage sur comment élaborer des plateaux de fromages, rendez-vous à www.fromagesdici.com. Bonne dégustation!