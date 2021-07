Plateau de fromages: connaissez-vous les différents types de pâtes?

En collaboration avec

Vous prévoyez organiser un souper entre amis sur votre terrasse et vous aimeriez découvrir des produits d’ici? Pour vous en mettre plein les papilles, optez parmi la sélection de plus de 800 fromages provenant de toutes les régions du Québec. Pour faire un choix éclairé, découvrez les différents types de pâtes que vous pourrez inclure dans une variété de recettes.

Les fromages d’ici sont classés sous cinq types de pâtes:

Une des particularités des fromages à pâte fraîche est qu’ils n’ont jamais de croûte. Onctueux, humides et parfois tartinables, ils sont appréciés pour leur finesse et leur goût léger. Ils sont souvent utilisés en trempette, en tartinade ou sur une pizza.

Le Fréchette Ail et Fines Herbes, produit par la Fromagerie Nouvelle France (Estrie), est fait de lait de vache pasteurisé et il est faible en gras. Il peut facilement remplacer le classique fromage en crème – qui est plus riche –, et être tartiné sur des craquelins!

2. Pâtes molles (Exemples de familles: Brie et Camembert d’ici)

De leur côté, les fromages à pâte molle ont un goût raffiné et légèrement acidulé. Crémeux et parfois coulants, ils peuvent être recouverts d’une croûte fleurie ou encore lavée. Vous les trouverez également en version enrichie de crème, en double et triple crème. Réchauffés au four avec des garnitures de noix ou étalés sur des craquelins, ils sont onctueux à souhait!

Le Cendré des Prés, tout premier fromage créé par la Fromagerie Domaine Féodal (Lanaudière), est de son côté produit à partir de lait pasteurisé provenant de quatre fermes différentes situées tout près de Berthierville. Il présente de subtils arômes de champignon, de sous-bois, de crème acidulée, de beurre, de croûte de pain et des notes florales.

3. Pâtes semi-fermes (Exemples de familles: Mozzarella, Saint-Paulin et Raclette d’ici)

Pour ce qui est des fromages dont la pâte est semi-ferme (ni molle, ni ferme), ils présentent une texture souple et lisse et peuvent, selon la durée de leur période d’affinage, se voir conférer un subtil goût de noisettes et de champignons. Vous pouvez, entre autres, les déguster avec des fruits ou dans une fondue au fromage.

Issu de la Fromagerie La Normandinoise (Saguenay–Lac-Saint-Jean), le Chant du Coq est affiné sur une période de six mois avant de se retrouver sur les tablettes des différents distributeurs. Ce fromage cendré à la texture crémeuse et fondante s’intègre parfaitement à un plateau de dégustation ou dans une recette, comme dans un burger ou une salade.

4. Pâtes fermes (Exemples de familles: Cheddar et Gouda d’ici)

Pour leur part, les fromages à pâte ferme offrent la plus grande variété au Québec parmi toutes les catégories. Souvent dépourvus de croûte, ils se distinguent par leur texture tendre et élastique. Plus longue est leur période d’affinement, plus leurs saveurs sont prononcées. Qu’ils soient coupés en tranches ou râpés sur vos plats favoris, ils feront l’unanimité de tous.

Légèrement plus sucré et crémeux que le cheddar régulier, le Vachekaval de la Fromagerie Marie Kadé (Laurentides) est tout indiqué sur un plateau de dégustation, en plus de combler tout amateur de raclette!

Finalement, les fromages avec une pâte persillée – ou bleue – sont dotés d’un caractère particulier et d’un goût intense. Plutôt lisses et denses, ils sont recouverts d’une fine croûte naturelle et sont souvent utilisés en sauce ou en salade.

Tout premier fromage bleu produit au Québec – le début de sa fabrication remonte à 1943 –, l’Ermite de la Fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac (Estrie) est produit par les moines bénédictins de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, d’où le choix de son nom.

Fait de lait pasteurisé, il présente une fine croûte grisâtre et humide et une pâte friable de couleur crème parsemée de veines bleues. Long en bouche, salé et piquant, il offre un arôme corsé qui présente des notes de champignons, de noix et de noyau de fruit. Pour encore plus de goût, accompagnez-le de pêche, de figue, d’ananas, d’avocat ou même de courge, et le tour est joué!

Pour en apprendre davantage sur les différents types de pâtes, visionnez cette capsule!

Rendez-vous au www.fromagesdici.com pour en apprendre un peu plus sur les caractéristiques propres aux différents fromages d’ici, aux accords et aux recettes possibles, ou simplement pour vous inspirer. Plaisir garanti!