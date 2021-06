MIEUX-ÊTRE: Comment décrocher pendant les vacances?

MIEUX-ÊTRE - Vacances, un mot qui évoque beaucoup d’émotions... Quand on a seulement deux semaines de vacances par année, il faut savoir en profiter pleinement. Pour ce faire, on doit s’abandonner au moment présent sans anticiper le retour au travail. Plus facile à dire qu’à faire, direz-vous... C’est pour cette raison que Saskia Thuot nous donne petits trucs pour apprendre à décrocher.

Comment décrocher pendant les vacances?

Ce n'est pas toujours simple d'arriver à décrocher pleinement pendant un congé. Surtout, quand le bureau est à la maison (avec le télétravail). Mais, cet été, Saskia Thuot avait envie de nous aider à en profiter vraiment, de nos vacances (on les mérite tellement)! Pour y arriver, apprendre à se mettre en mode vacances.

La planification des vacances

Entre la planifications des réunions au bureau et l’organisation du quotidien à la maison, il peut y avoir de nombreux avantages à planifier ses vacances à l’avance.

Quand on est débordé au travail, planifier des vacances offre un grand bénéfices pour la santé mentale, favorisant, entre autres, la réduction du stress et un meilleur état d’esprit. En planifiant des vacances tôt vous pourriez mieux faire face aux exigences du quotidien. En plus, la réduction du stress est aussi bonne pour la santé physique aidant la santé cardiovasculaire et une baisse de tension artérielle.

La docteure Stéphanie Léonard nous donne des trucs à mettre en place afin de profiter de nos vacances le plus possible, avant même de les commencer.

Évaluer ses besoins et ses moyens.

Déterminer son besoin principal : Repos? Divertissement? Dépaysement? Retrouvailles familiales?

Avoir fait budget pour éviter ce facteur de stress.

Éviter les pièges

Rénovations, ménage, horaire chargé, obligations...

Elle explique d’ailleurs que les vacances ne sont pas toujours reposantes pour bien des gens, mais pourquoi ? En fait, souvent les vacances nous permettent de garder la tête hors de l’eau, mais de retour au travail, on perd vite les bénéfices. L’idéal est de s’accorder des moments pour se ressourcer à petite dose comme des soirées ou des weekend spéciaux pour mieux profiter des bénéfices des vacances, par la suite.

En dehors de nos vacances planifiées, pourquoi ne pas s’accorder des weekend d’évasion? Voici trois conseils pour l’été :

Laisser place à l’inconnu. Pourquoi ne pas prendre la route, sans trop savoir ou ça vous mènera?

Avoir toujours à portée de main une grande serviette pour la plage ou un pique-nique, un maillot, une paire d’espadrilles, des gougounes, de la crème solaire et une glacière dans laquelle on peut trainer un en cas et de l’eau fraiche!

Pourquoi ne pas vous faire une liste de rêve de vos chansons estivales?

Se déconnecter du travail en vacances

Première étape: s’organiser avant son départ en vacances.

Pour passer des vacances reposantes, il faut bien s’organiser en amont. Dès que vos congés sont accordés, dressez une liste des tâches à effectuer. Vérifiez où vous en êtes au fur et à mesure pour ne pas vous retrouver les pieds dans l’eau en train de stresser sur un dossier urgent.

Pensez aussi à informer vos clients et collaborateurs de votre absence, pour qu’ils puissent s’organiser. Par exemple, en indiquant la date de vos congés dans votre signature de courriel.

Prenez bien sûr le temps de briefer vos collègues, en leur fournissant une feuille de route. Vous y indiquez où vous en êtes sur chacun de vos projets.

Dernier conseil : n’oubliez pas de créer un message d’absence automatique. Précisez vos dates de vacances et la personne à contacter en cas d’urgence.

Après tout ça, vous avez l’esprit léger et vous êtes fin prête à partir en vacances!

Les vacances, c’est bon pour la créativité

Les congés sont de bons moyens pour augmenter notre créativité et notre productivité... C'est ce qui ressort d'un excellent article d'Emma Seppälä, la directrice finlandaise du Centre de recherche et d'éducation sur la compassion et l'altruisme de l'Université Stanford (États-Unis), paru dans le Greater Good Magazine.

En s'appuyant sur différentes études scientifiques, Mme Seppälä indique que les vacances sont bénéfiques pour trois raisons principales:

Les vacances sont relaxantes : cela nous procure de l'énergie, fait diminuer notre niveau de stress et agit même sur notre système immunitaire. Les vacances, c'est bénéfique pour notre santé physique et psychique. Les vacances nous rendent plus productifs : Les travaux de Sabine Sonnentag, une professeure de psychologie organisationnelle à l'Université de Mannheim (Allemagne), ont mis au jour le fait que les personnes qui peinent à décrocher du travail sont plus propices que les autres à faire un burnout. Ils ont également montré que ceux qui, eux, parviennent à décrocher se montrent plus résiliants face aux situations stressantes ainsi que plus productifs et motivés au travail que les autres. Les vacances nous rendent plus créatifs : Des chercheurs de l'Université d'Utah ont découvert dans une étude que des personnes qui avaient passé quatre journées à se promener dans la nature sans aucun gadget électronique avaient vu leur créativité s'apprécier d'un coup de 50%. Autrement dit, ils avaient davantage d'idées neuves et pertinentes à la suite d'un simple break de quatre jours.

Mais comment réussir nos vacances?

Car, vous comme moi, il nous est déjà arrivé de passer des vacances cauchemardesques, où rien ne se passait comme prévu, où nous avons vu fondre toute notre énergie et toute notre joie de vivre. Est-ce que je me trompe? Hum, je sais bien que non

Voici quelques conseils pour décrocher durant vos vacances :

Sortez de chez vous. Pas nécessaire d’aller bien loin pour briser la routine. Partez en camping ou louez un chalet à la campagne. Exit entretien extérieur et ménage! Arrêtez de vous croire indispensable. Oubliez votre ordinateur portable et votre téléphone intelligent au bureau. Préparez un message automatique mentionnant que vous êtes en vacances et que vous ferez le suivi à votre retour. Déterminez une personne à joindre en cas d’urgence. Prenez l’air. Organisez des activités qui vous sortent de votre contexte de travail. Si vous travaillez dans un bureau, faites des activités en plein air. Profitez-en pour bouger, vous oxygéner. Rien de mieux pour évacuer le stress accumulé! Stoppez la routine. On mange quand on a faim, on se couche quand on s’endort... même en après-midi! On fait la grasse matinée, on prend l’apéro avant le souper... ou avant le dîner! Donnez congé à votre montre. Fiez-vous plutôt à votre corps et à votre esprit. Accordez-vous du temps de qualité. Si vous êtes en couple, rattrapez le temps perdu. Comme le travail est souvent source de stress, profitez des vacances pour vous rapprocher de votre conjoint et de vos enfants. Prenez le temps de prendre le temps. Prévoyez des périodes de temps pour ne rien faire. C’est aussi important que de planifier des activités. Rien de mieux pour mettre les pendules à l’heure et le cerveau à off. Changez-vous les idées. Pour ce faire, rien de tel que la lecture ou le cinéma. Quoi de mieux pour nous transporter dans des univers différents du nôtre? Prévoyez un retour en douceur. Ne planifiez pas de rendez-vous au cours des deux premiers jours suivant votre retour. Cela vous permettra d’avoir l’esprit libre jusqu’à la fin des vacances et de ne pas anticiper votre retour au travail.

Se donner le temps et l’occasion de décrocher dans tous les sens du terme, c’est le plus beau cadeau à vous faire pendant vos vacances, mais aussi pour votre retour au travail. Ne vous mettez pas la pression de vivre des vacances parfaites, laissez-vous profiter du moment présent! Bon été!