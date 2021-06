TENDANCE

L'essor de l'agriculture urbaine au Québec

La pandémie nous a permis de réaliser l’importance de notre souveraineté alimentaire. Sachant que le Québec produit seulement 51 % de ce qu’il mange, il y a de la place pour de nombreux nouveaux projets agricoles dans nos villes et nos campagnes. Avec Francisco Randez, on explore les différentes facettes de l'agriculture urbaine, une nouvelle tendance au Québec et partout dans le monde. On parle notamment des jardins sur les toits, de l'apiculture et l'élevage de poules en ville.