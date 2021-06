Port du masque : 5 endroits où le masque n'est plus obligatoire

Le plan de déconfinement, annoncé le 1er juin, permet certains relâchements graduels. Afin de s'y retrouver dans ces nouvelles mesures, voici à quels endroits et dans quelles circonstances le port du masque n'est plus obligatoire au Québec.

Bien que le masque ne soit plus obligatoire dans les circonstances énumérées plus bas, il en va de la discrétion de chacun de le porter ou non.

5 endroits où le masque n'est plus obligatoire :

1. Le masque n'est plus obligatoire dans les garderies.

Depuis le 15 juin 2021, le port du masque en continu n'est plus obligatoire dans les garderies du Québec. Il en va de même pour les lunettes de protection. Le ministère de la Famille en a fait l'annonce au moment même où la majorité des régions du Québec passait en zone jaune.

2. Le masque n'est plus obligatoire sur un lieu de travail.

Dans le cas où la distanciation sociale de deux mètres est respectée ou qu'une barrière physique est mise en place, le port du masque n'est plus obligatoire en continu sur un lieu de travail dans les zones jaune et verte. Toutefois, le port du masque est exigé si le travailleur a des interactions à moins de 2 mètres avec des collègues ou des clients. C'est la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail qui en a fait l'annonce la semaine dernière.

3. Le masque n'est plus obligatoire en classe.

Jusqu'à la fin de l'année scolaire, le masque n'est plus obligatoire en classe. C'est le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge qui en a fait l'annonce la semaine dernière, notamment en raison de l'arrivée de la chaleur. Il a aussi permis la ventilation et la climatisation en classe.

4. Le masque n'est plus obligatoire pour les chauffeurs de la STM.

Ne vous surprenez pas si votre chauffeur ne porte pas de masque! Bien que le masque soit toujours obligatoire pour les passagers de la STM, les chauffeurs d'autobus n'ont plus l'obligation de le porter lorsqu'ils conduisent. Cette décision, en vigueur depuis mardi, a été rendue publique par la Société de transport de Montréal.

5. Le masque ne sera plus obligatoire dans les maisons.

À compter du 25 juin seulement, toutes les personnes ayant reçu deux doses de vaccin pourront rendre visite à un proche sans avoir à porter leur masque. Le gouvernement du Québec prévoit aussi des allégements quant à la distanciation physique dans les domiciles privés, toujours pour les gens ayant reçu leur double dose.