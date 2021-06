Une magnifique maison du 19e siècle au look contemporain

Après plus d’un siècle d’existence, cette maison a eu droit à une impressionnante cure de rajeunissement. Aujourd’hui, l’intérieur aux lignes contemporaines resplendit dans son écrin riche d’une longue histoire.

Dans le quartier torontois de Cabbagetown, les maisons datant du 19e siècle s’alignent pour offrir un joli spectacle architectural aux passants. Mais le romantisme de ces somptueuses demeures s’arrête parfois au pas de la porte! Lorsque Paul et Keith ont décidé de faire l’acquisition de l’une de ces belles d’autrefois, ils ont pu constater que les 1400 pi2 avaient été misérablement rénovés dans les années 1980; les pièces étaient petites, le sous-sol inutilisable, et il y avait un manque flagrant de luminosité.

Les propriétaires se doutaient que les rénovations seraient colossales... et ils n’ont pas été déçus. «Nous avons eu l’impression de démolir l’intérieur trois fois! Vous ne pouvez pas imaginer les tonnes de couches de plâtre superposées depuis plus de 140 ans», raconte Paul. Neuf mois plus tard, la modernité côtoie à merveille la richesse de l’architecture victorienne en proposant un intérieur aéré, invitant et lumineux.

La cuisine

La pièce est sobre et accueillante. «Comme les murs sont blancs, on a souhaité ajouter de la texture en choisissant des matériaux nobles et chaleureux», explique Paul, l’un des propriétaires. Ainsi, le marbre et le bois font la part belle à un aménagement élégant. Pour éviter que l’îlot central paraisse envahissant, on l’a habillé de marbre blanc, le même que celui utilisé pour le dosseret.

Aménagement les propriétaires • Armoires Artcraft Kitchens • Comptoirs en marbre AST Stone and Flooring • Chaises de comptoir Casalife • Poignées ADH Fine Hardware • Revêtement de sol Stone Tile

La salle à manger

Cabbagetown étant un quartier historique, toutes les rénovations extérieures ont dû être approuvées au préalable par la Ville de Toronto. «Mais c’est Ollie, notre épagneul breton, qui a supervisé les travaux à l’intérieur!» dit Paul en riant. Aucun choix n’a été laissé au hasard. Les fenêtres en bois à guillotine rappellent la fenestration en arc de cercle typique de l’architecture de l’époque.

Les propriétaires ont décidé de faire du rez-de-chaussée une immense aire ouverte raffinée et fonctionnelle. Dans le prolongement parfait de la cuisine, la salle à manger met à l’honneur des matières similaires. Le buffet avec cellier intégré fait office de rangement et de coin bar.

Buffet GV&Co (conception); Artcraft Kitchens (réalisation) • Dosseret en marbre AST Stone and Flooring • Table en noyer et verre EQ3 • Fauteuils Casalife • Suspension Astro Mobile andrewneyer. com • Appliques Lumens • Accessoires de bar en argent Christofle • Vases et bols Cynthia Findlay

Le salon

Le salon a été déplacé à l’arrière du rez-de-chaussée, où une immense baie vitrée s’ouvre complètement sur le jardin lors des beaux jours d’été. Idée ingénieuse, des armoires sont dissimulées dans les renforts de part et d’autre des fenêtres. «Étant donné la petitesse des lieux, explique Paul, nous avons misé sur des meubles de rangement intégrés pour maximiser l’espace.»

Canapé, fauteuils et table d’appoint Elte MKT • Table basse GV&Co (conception); Filo Timo (réalisation) • Poufs Home Société • Foyer Odyssey Fireplaces • Sculpture et coussins à motifs Snob • Meuble sous la sculpture GV&Co • Télévision Samsung • Vase et petit plat bleu (sur la table basse) Cynthia Findlay • Plante en pot cb2.ca • Tableau de Claire Desjardins Canvas Gallery

Le couloir

Le manque de luminosité était l’un des principaux problèmes auxquels voulaient remédier les propriétaires. Pour éclairer l’intérieur, ils ont appliqué du blanc pur sur la majeure partie des murs et des plafonds. Ils ont aussi ajouté des puits de lumière qui laissent entrer le jour. C’est le cas ici, dans le couloir menant à la chambre des proprios.

La chambre d'amis

Sous-exploité avant les rénos, le sous-sol accueille aujourd’hui la chambre et la salle de bains des invités. Les deux pièces respirent le confort et la classe. La luminosité y est là aussi intéressante, notamment parce que les travaux ont permis de surélever le plafond jusqu’à huit pieds et d’installer une grande fenêtre. La pièce, toute pimpante avec ses accents de jaune moutarde, a aussi un petit côté enveloppant grâce à sa haute tête de lit rembourrée.

Lit, tête de lit, tables de chevet et literie blanche GV&Co • Tissu de la tête de lit Primavera Interior Furnishings • Couverture jaune et coussins West Elm • Suspensions de Pablo Designs LightForm • Appuis-livres en marbre The Door Store

La salle de bains des invités

Les carreaux gris légèrement marbrés sont un coup de cœur des proprios, qui les ont fait poser sur tous les murs. En les associant à un comptoir en marbre aux mêmes nuances et à une robinetterie noire au fini mat, ils ont composé une ambiance sobre et actuelle.

Meuble-lavabo Mar-Tec Woodworking • Comptoir AST Stone and Flooring • Céramique (murs) Moscone • Cabine de douche Vast Interiors • Robinetterie Moen PMF Plumbing Supplies • Suspension de Michael Anastassiades Flos • Miroir EQ3

La chambre principale

Située à l’étage, la pièce joue la carte du raffinement. «Nous voulions avoir l’impression de nous retrouver dans un hôtel de luxe du sud de la Californie, un endroit qu’on adore», dit Paul. La grande baie vitrée – identique à celle du salon – peut être cachée complètement grâce aux rideaux occultants qui couvrent l’espace du plancher au plafond, d’un mur à l’autre. Voilà qui assure un maximum d’intimité et un effet cocon!

Lit, lampe de chevet et literie blanche Home Société • Table de chevet EQ3 • Coussin noir et blanc West Elm • Jeté The Door Store • Tapis Elte MKT • Tissu des rideaux JF Fabrics • Tableau de Paula White Diamond Canvas Gallery • Peinture Gris Ciment 2112-60 (murs) Benjamin Moore

La salle de bains principale

Attenants à la chambre, le walk-in et la salle de bains contribuent à accentuer l’impression qu’il s’agit d’une suite de luxe. Pour unifier le décor, un plancher de marbre court d’une pièce à l’autre. Agencement très masculin, le marbre noir et l’érable habillent placards, commode et meuble-lavabo. Ce mariage contraste avec la douceur des carreaux muraux.

Pour plus d’intimité, une porte escamotable ferme la salle de bains sans occuper trop d’espace.

Meuble-lavabo Artcraft Kitchens • Carrelage en marbre (mur du meuble-lavabo) et revêtement de sol Stone Tile • Carrelage texturé (mur de la baignoire) Porcelanosa • Baignoire Maax PMF Plumbing Supplies • Robinetterie et crochets Gingers Elte • Miroirs EQ3 • Suspensions de Pablo Designs LightForm